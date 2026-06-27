El pueblo español donde la escritora Elvira Lindo tiene su restaurante favorito para disfrutar del verano en Valencia

El nuevo listado de Soletes de la Guía Repsol ha vuelto a situar en el mapa gastronómico a la Comunitat Valenciana. Los nuevos trece reconocimientos de la Comunitat Valenciana han llegado acompañados de recomendaciones ilustres sobre algunos locales de la provincia.

Una de las personalidades que ha participado en confeccionar la lista de 250 establecimientos recomendados, es la escritora y periodista Elvira Lindo, quien ha dado a conocer uno de sus lugares favoritos para comer en Valencia, el cual sorprende al estar en una localidad poco habitada y no en la capital.

Se trata de Los Arenales, un chiringuito restaurante que cuenta con una propuesta gastronómica de alta calidad y saludable ubicado en la comarca de Rincón de Ademuz, en la localidad de Ademuz concretamente.

Esta localidad cuenta con una población de poco más de 1.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y se encuentra a casi dos horas de distancia de la ciudad de Valencia, ya que está ubicada en el interior de la provincia.

Su casco urbano destaca por sus clásicas calles estrechas y fachadas de piedra. La disposición de las viviendas sobre la ladera de la montaña genera un paisaje característico, visible desde los miradores de Santa Bárbara y del Recuerdo Eterno.

En la parte alta de Ademuz se conservan restos del antiguo castillo de origen musulmán y de la ermita de Santa Bárbara. Aunque quedan principalmente ruinas, el enclave mantiene interés histórico y ofrece vistas sobre el municipio.

En cuanto a su patrimonio histórico, destaca la Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo, construida entre los siglos XVI y XVII, que es uno de los principales edificios religiosos del casco urbano. Su arquitectura refleja distintas fases históricas del municipio.

Junto al río Turia se encuentra la Iglesia de la Virgen de la Huerta, un templo de origen medieval vinculado a los siglos XII y XIII. Su ubicación junto al cauce le aporta un carácter singular.

El entorno de Ademuz incluye espacios naturales y pequeños núcleos rurales como Mas del Olmo, Sesga y Val de la Sabina. También destacan el yacimiento ibérico de La Celadilla y las riberas de los ríos Turia y Bohílgues.

Los Arenales

El restaurante se encuentra en el área recreativa de Los Arenales, junto al río Turia y la piscina municipal de Ademuz. Su ubicación en un entorno natural lo convierte en un espacio de referencia para el ocio y la restauración.

El establecimiento ofrece una propuesta gastronómica basada en cocina tradicional, con tapas, bocadillos, platos combinados, menús diarios y paellas por encargo. Entre sus especialidades destaca una receta de paella elaborada con ingredientes de proximidad y cocinada a leña.

Además del servicio de restauración, Los Arenales dispone de una amplia terraza al aire libre rodeada de vegetación. Su proximidad a la piscina municipal, las zonas de picnic y el río favorece un ambiente tranquilo durante gran parte del año.