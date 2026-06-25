Las medidas del Bigsound para "no molestar" a los vecinos: limitadores, escenarios inclinados y altavoces en el aire

El festival Bigsound, que se celebra este fin de semana en Torrent, está adoptando medidas extraordinarias para evitar las quejas de los vecinos, como limitadores, un sistema de altavoces suspendido en el aire y limitadores en las mesas de sonido.

Todo para evitar molestias a los edificios cercanos al recinto y ofrecer una experiencia óptima al público. La intención de la promotora es quedarse en Torrent de manera definitiva después de tener que abandonar la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia por una sentencia judicial que obligaba a todos los eventos programados a buscar nueva ubicación o a bajar el volumen de sus conciertos.

El director y cofundador del festival, Juanjo Talavan, en declaraciones a los medios en el Parc Central de Torrent 24 horas antes del inicio del festival, señaló que la experiencia será "óptima" para el público y para los artistas, al tiempo que se respetará el descanso de los vecinos.

En este sentido, explicó que los nueve escenarios cuentan con una inclinación para "alejarse de los puntos de encuentro" del recinto de 40.000 metros cuadrados.

Asimismo, a nivel de sonido se ha habilitado el sistema cardioide que "evita que se propague para atrás" y se han instalado subgraves volados (subwoofers que se suspenden en el aire mediante estructuras metálicas en lugar de apoyarse en el suelo) para evitar las vibraciones que retumban en el suelo.

Por otra parte, se han implementado unos sistemas de delay que permiten duplicar los sonidos cada ciertos metros y, así, "no estar emitiendo desde el punto de emisión de sonido a una potencia más alta".

Esto último también permite que "la gente que está más atrás de los escenarios tenga una buena calidad de sonido" sin "forzar los sistemas de audio".

Otras de las medidas adoptadas son limitadores en los controles de las mesas de sonido. "Con eso garantizaremos que el sonido no se emite a más de lo permitido y podemos tener un control de todo el perímetro de las zonas colindantes al festival para reducir todas las molestias", subrayó.

"Hay buen sonido y se están tomando las medidas para garantizar que la experiencia del público sea óptima y que podamos cumplir con los contratos de los artistas, que exigen unos mínimos de calidad para que su experiencia con el público sea satisfactoria", añadió.

En esta edición, la primera en Torrent, se prevén 45.000 asistentes y actúan artistas como Rels B, Ana Mena, David Bisbal, Lola Índigo o Rigoberta Bandini.

Este recinto de Torrent se perfila como el espacio perfecto para la celebración de macrofestivales ante la falta de un solar en Valencia.

Metro nocturno

Metrovalencia y Metrobús ofrecen un dispositivo especial los días 26 y 27 de junio para facilitar el acceso y regreso al festival.

El dispositivo, resultado de las reuniones de trabajo y coordinación mantenidas en las últimas semanas entre los responsables de la Generalitat, el Ayuntamiento de Torrent y los organizadores, permitirá acudir y volver del festival en transporte público, gracias a las 45.000 plazas previstas los dos días de celebración del evento.

El servicio nocturno adicional se prestará las dos noches de conciertos y con posterioridad a su finalización, hasta cerca de las 4.00 horas. En Metrovalencia el dispositivo especial se suma al servicio nocturno que se suele prestar el fin de semana, ampliando así de forma significativa.

El dispositivo previsto cuenta con trenes de cinco coches para aumentar la capacidad en los tramos de Línea 7 y se ha previsto incorporar servicios especiales, tras la finalización de las actuaciones, desde Torrent Avinguda en dirección a las estaciones Alboraia-Peris Aragó, Paterna o Seminari-CEU.

Del mismo modo, la movilidad metropolitana está garantizada ya que los trenes unirán diferentes puntos de Valencia con Torrent, pero también con otros municipios del área metropolitana como Paterna, Burjassot, Godella, Picassent, Manises, Quart de Poblet, Mislata o Montcada.

Para garantizar el acceso seguro a las estaciones se ha previsto un dispositivo especial con efectivos de la Policía Local y seguridad privada del evento para controlar que el flujo de viajeros sea ordenado.

Desde Metrobús también se habilitarán plazas extra para poder reforzar la oferta habitual. Por un lado, las líneas de Metrobús ordinarias 170 prestarán servicio entre Torrent y Valencia cada cuarto de hora al ampliarse los vehículos habituales y realizarán el servicio hasta las 0.00 horas.

A partir de esa hora se han habilitado una decena de autobuses lanzadera que partirán desde Torrent a la Ciutat de les Arts i les Ciències y estarán en servicio hasta más allá de las 3.00 horas.

Punto violeta

Por otra parte, la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, presentaron este jueves el Punto Violeta instalado para prevenir las agresiones sexuales.

En este punto, ubicado en una zona estratégica del Bigsound, se informa, atiende, sensibiliza y conciencia a jóvenes sobre las violencias sexuales, además de facilitar herramientas que ayudan a detectar las drogas, "especialmente las de sumisión que se utilizan para cometer agresiones sexuales".

Se trata de unas pulseras en las que, cuando introduces una gota de la bebida y cambia el color, quiere decir que la consumición está contaminada por algún tipo de droga.