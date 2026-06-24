La playa ideal para refugiarte en verano: 2,8 kilómetros de naturaleza con un sistema dunar protegido

Con 40 playas distinguidas con la Bandera Azul por la calidad de sus aguas y el entorno, la provincia de Valencia es uno de los mejores lugares de España para visitar en verano y disfrutar de sus costas.

Una de las favoritas por muchos valencianos y turistas para visitar en verano se encuentra en la localidad de Gandía. Se trata de la Playa de l'Ahuir, uno de los espacios litorales más singulares de la provincia que cuenta con Bandera Azul un año más.

Situada al extremo norte del término municipal, es reconocida por conservar un entorno natural sin apenas transformaciones urbanísticas. Cuenta con 2,8 kilómetros de fina arena con un amplio espacio protegido de dunas y vegetación autóctona.

Su amplia extensión hace que no sea de las más concurridas ni esté masificada en verano pese a que Gandía es un municipio turístico dentro de la provincia.

Esta es una de las pocas playas vírgenes que existen a día de hoy en el Mediterráneo y cuenta con el mayor nivel de protección existente.

Las dunas de la Playa de l'Ahuir le otorgan un gran valor ecológico por su buena conservación. Estas dunas están protegidas con andamios y pasarelas de madera para conservar el ecosistema y que los visitantes no se adentren en ellas.

En este pedazo de costa se puede practicar nudismo; es una de las playas naturistas autorizadas de la Comunitat Valenciana. Además, ha recibido el distintivo de Playa sin Humos, una iniciativa que tiene el objetivo de "promover una vida sin tabaco".

La playa también es conocida por ser uno de los espacios frecuentados por aficionados a actividades relacionadas con el viento y el mar. Sus características naturales favorecen determinadas prácticas deportivas en momentos concretos del año.

Además de su interés recreativo, l'Ahuir posee un importante valor ecológico dentro del conjunto costero valenciano. La protección de sus dunas y de la vegetación asociada constituye una prioridad para garantizar su conservación futura.

La cercanía al Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva y a otros espacios naturales de la comarca refuerza el interés ambiental de este sector costero. La zona forma parte de un corredor ecológico de relevancia.

En un litoral marcado por décadas de desarrollo urbanístico, la Playa de l'Ahuir representa una excepción destacada. Su combinación de amplitud, paisaje dunar y valores naturales la sitúan entre los enclaves costeros más singulares de la provincia.