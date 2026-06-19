Ya es oficial: el Gobierno abre el plazo para solicitar el bono 'Verano Joven' con descuentos del 90% para viajar

Como cada año, los jóvenes ya planean sus vacaciones. Concretamente, una de las actividades preferidas para hacer en verano es viajar, recorrer nuevos lugares y, sobre todo, hacerlo en el territorio nacional.

Para ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha habilitado en la página web del Verano Joven un formulario para que las personas interesadas puedan registrarse en la nueva convocatoria.

Este programa, como cada año, contempla descuentos de hasta el 90% para recorrer el país. En concreto, la convocatoria está destinada a los jóvenes que tengan entre 18 y 30 años.

La medida estará vigente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026 y busca promover una movilidad más accesible, sostenible y económica para miles de personas en toda España.

El programa está dirigido a los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Para beneficiarse de las ayudas es necesario contar con nacionalidad española o residencia legal en España.

Tal y como ha destacado el Ejecutivo, como en anteriores ediciones, la iniciativa pretende incentivar los viajes durante las vacaciones y favorecer el conocimiento del territorio nacional.

Los descuentos varían según el tipo de transporte elegido. Las rebajas más destacadas alcanzan el 90% en los servicios de autobús regular de competencia estatal y en los trenes de Media Distancia convencional y de ancho métrico.

Además, los trenes Avant cuentan con una reducción del 50% en el precio de los billetes. También se aplica un descuento del 50% en los servicios ferroviarios de alta velocidad y larga distancia operados por compañías como Renfe, Iryo y Ouigo, aunque en este caso la bonificación tiene un límite máximo de 30 euros por billete.

Sé que muchos lo estáis esperando. Ya os podéis registrar en la web del Verano Joven y conseguir el código para viajar con descuentos de hasta el 90%.



Fácil, rápido y sencillo.https://t.co/iajDerNrwR pic.twitter.com/i1Fy5Un3ji — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 17, 2026

Otra de las ventajas incluidas en el programa es la reducción del 50% en el precio del pase Interrail Global Flexible, que permite recorrer distintos países europeos en tren.

Esta opción busca fomentar los viajes internacionales y ampliar las posibilidades de movilidad de los jóvenes durante el verano.

Registro y acceso

Para acceder a estas bonificaciones es imprescindible realizar un registro previo en la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes.

Una vez verificada la identidad mediante DNI o NIE, cada usuario recibe un código personal e intransferible que deberá introducir al adquirir los billetes en las empresas participantes.

Con una inversión pública de 130 millones de euros, el Ejecutivo espera repetir el éxito de ediciones anteriores y facilitar que miles de jóvenes disfruten de un verano repleto de viajes a precios mucho más asequibles.

Según las cifras compartidas por la cartera liderada por Óscar Puente, en 2023, 2024 y 2025 se beneficiaron de los descuentos del 'verano joven' cerca de 4,1 millones de viajeros, que realizaron un total de 16 millones de desplazamientos.

En el último año, este programa logró récord de viajes, unos 6,8 millones, una cifra un 30% superior a la edición de 2024.