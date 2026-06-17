Raúl Marcelo es valenciano y cocina auténticas paellas en Ginebra (Suiza): "Sin chorizo ni inventos; solo conejo y pollo"

Con el sueño de llevar la auténtica cocina española al extranjero, y en especial la gastronomía valenciana, Raúl Marcelo (29) montó un negocio en Ginebra (Suiza).

Pero no lo hizo solo. Junto a su socio, Rubén Rodrigo, fundador de Les Ibériques -una empresa especializada en importación de producto español de calidad-, surgió la magia y crearon Pan con Tomate.

Con su proyecto pretenden dar a conocer la cocina española auténtica y "cambiar la imagen que muchas veces existe fuera de España" sobre ella, especialmente de las paellas.

Este joven de 29 años y natural de Puerto de Sagunto (Valencia) difunde la mejor tradición valenciana allá donde vive: la de cocinar auténticas paellas.

Estudió cocina y lleva muchos años dedicándose a la gastronomía. De su trayectoria profesional destaca su paso por varios restaurantes de Valencia, algunos de ellos reconocidos con Sol Repsol y también en algún estrella Michelin.

Raúl Marcelo cocina en su negocio en Suiza, Pan con Tomate. EE

En Pan con Tomate, dicen, siempre intentan darle un "punto moderno" a todo lo que hacen: "Nos gusta respetar la esencia de las recetas, el producto y la técnica, pero presentándolo de una manera cuidada y actual".

"Ahora mismo estamos centrados en dar a conocer la cocina tradicional española de verdad y especialmente los arroces valencianos auténticos", señalan.

Como valencianos, lamentan ver muchas de las "paellas" que se hacen fuera de España, por eso pensaron que con Pan con Tomate podrían aportar una visión "más seria, auténtica y gastronómica de nuestra cocina".

Paellas 'take away'

Raúl y Rubén se conocieron casualmente en un concurso de paellas en Zúrich.

El último lleva más de 14 años viviendo en Ginebra y tiene una gran trayectoria en el sector gastronómico.

La idea del negocio, abierto hace apenas un par de meses, surge porque Rubén llevaba años con ganas de crear algo de este estilo.

"Llevamos menos de un año en marcha, pero estamos muy contentos con la acogida que estamos teniendo. Las valoraciones de nuestros clientes están siendo excelentes y eso nos confirma que vamos por el buen camino", cuentan ilusionados a este diario.

Actualmente trabajan como dark kitchen -o take away-, aunque no descartan que en el futuro puedan abrir su propio local y hacer crecer este proyecto.

En sus redes sociales, @pancontomategeneve, comparten cómo elaboran la receta de toda la vida -en un vídeo que apenas dura 30 segundos- y advierten: "Sin chorizo ni inventos; solo conejo y pollo".

"La real paella se hace con azafrán, aceite de oliva, sofrito lento y socarrat crujiente", detallan.

Emprender en Suiza

Una de las razones por las que Raúl decidió irse a vivir fuera de España fue la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales.

"Después de muchos años trabajando en el sector, sentía que me sería muy difícil desarrollar un proyecto propio con la rapidez y el apoyo necesarios", afirma.

Sin embargo, Suiza le acogió con los brazos abiertos. Allí encontró un entorno que le permitió emprender.

Paella valenciana, de Pan con Tomate. EE

"En menos de dos años, y gracias también al apoyo y la experiencia de Rubén, hemos conseguido crear nuestra propia marca y convertir una idea en una empresa real", indica.

Para este joven valenciano, es algo de lo que se sienten plenamente orgullosos, "porque ha sido el resultado de mucho trabajo, esfuerzo y una visión compartida".

"Ginebra nos ha dado la oportunidad de desarrollar este proyecto y demostrar que existe un gran interés por una gastronomía española auténtica, elaborada con respeto por la tradición y con productos de máxima calidad", concluye.