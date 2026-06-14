Reabre la piscina más popular del centro de Valencia: tiene horario nocturno y entradas por menos de 5 euros

Llega el verano a la capital del Turia y con la época estival abren de nuevo las piscinas de toda la ciudad, siendo estas refugio de las familias en los días más calurosos de los próximos meses.

Pero junto con su oferta de ocio para todas las edades, algunas son ampliamente conocidas en Valencia por ofrecer servicios que las diferencian del resto como es el caso de la piscina del Parque del Oeste.

Situada en el interior del conocido espacio verde de la ciudad y con acceso por la calle del Músic Ayllón, es uno de los espacios más populares de la ciudad durante el verano por su programa de aperturas nocturnas.

Para este verano recupera de nuevo uno de los planes más especiales para hacer en familia. De hecho, ya ha detallado cuáles serán los horarios y el calendario completo de aperturas nocturnas del espacio.

Así lo recoge el calendario publicado por la Fundación Deportiva Municipal de Valencia (FDM), en el cual se detalla que la primera apertura nocturna de la piscina tendrá lugar en las próximas semanas, concretamente el día 26 de junio.

Cada jornada nocturna contará con una temática diferente y un horario de apertura de 21:00 a 01:00 horas y cierre progresivo a partir de las 00:45 horas.

En cuanto a las entradas, los niños podrán acceder por 3,35 euros mientras que los adultos deberán abonar 4,60 euros para disfrutar del espacio de ocio.

El primer día de apertura nocturna funcionará como "bienvenida al verano" y contará con hinchables acuáticos, animación con payasos, zona de paddle surf y música en directo.

Calendario nocturno

A partir del 26 de junio, cada semana habrá una jornada de apertura nocturna. El 3 de julio tendrá lugar la 'Circus Night Show', que contará con hinchables terrestres, paddle surf, malabaristas, payasos, acróbatas y sesión de DJ.

El 10 de julio se celebrará la fiesta 'FlowerPower', inspirada en el espíritu hippie con hinchables acuáticos, espectáculo temático en directo y servicio de pintacaras para los niños.

El 17 de julio la fiesta será de temática Hawaiana con hinchables acuáticos y terrestres, animación especializada, espectáculo hawaiano en vivo y una sesión musical a cargo de DJ Wenix.

El 24 de julio se celebrará 'Caribe Mix', donde, además de hinchables, también habrá clases de salsa para todos los públicos, concurso de reguetón y una sesión de ritmos caribeños.

El 31 de julio tendrá lugar la 'Fiesta Pirata' con hinchables, actividades de animación infantil, espectáculo de fuego, sorteo de regalos y una sesión de DJ con música veraniega.

Ya en agosto, el día 7, se celebrará la fiesta Brasileña, la cual combinará entretenimiento y cultura con hinchables terrestres, concurso de baile infantil, exhibición de capoeira, batucada en directo y una sesión de ritmos brasileños.

El 14 de agosto tendrá lugar la 'Tropical Party', que ofrecerá un concurso de baile infantil, espectáculo tropical en vivo, además de hinchables.

El 21 de agosto se celebrará una fiesta Ibicenca con zancudos, espectáculo de fuego, show temático inspirado en Ibiza y una sesión musical de DJ Wenix.

Por último, el 28 de agosto, la 'Despedida del Verano' pondrá el broche final a la programación con hinchables acuáticos y terrestres, aquazumba y sorteos.