El pueblo medieval perfecto para una escapada de verano: conjunto histórico-artístico y un acueducto del siglo I d.C

La Comunitat Valenciana cuenta con algunos de los mejores lugares para visitar en verano y hacer una escapada familiar. Ya sea por patrimonio histórico o por belleza natural, hay lugares que realmente merecen una visita.

Uno de ellos es Chelva, una localidad ubicada en la comarca de Los Serranos que cuenta con una población de 1.863 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Su carácter medieval, sus calles centenarias y tradicionales, y sus increíbles parajes naturales han convertido a este pueblo en un lugar idóneo para escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de un fin de semana diferente.

Se trata de un auténtico paraíso natural del interior de la provincia que es conocido como "la Chefchaouen española" o incluso "el pueblo azul de Valencia".

La localidad conserva un valioso patrimonio histórico y cultural fruto de siglos de convivencia entre distintas civilizaciones. Este legado se refleja en su casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural.

En sus calles se puede recorrer la Ruta de las Tres Culturas, un itinerario turístico que permite descubrir los antiguos barrios musulmán, cristiano y judío, y se ha convertido en un atractivo para visitantes.

El recorrido atraviesa espacios llenos de historia: el barrio árabe de Benacacira, el barrio judío del Azoque, el barrio mudéjar-morisco del Arrabal y, finalmente, el barrio cristiano, que destaca por su mayor extensión.

Dentro de este último barrio, muy próximo a la ruta, se sitúa también el Museo Arqueológico de Chelva, un espacio cultural que enriquece la visita y permite conocer las raíces del municipio.

Además, cuenta con el Acueducto de Peña Cortada, una impresionante obra de ingeniería romana situada entre Chelva y Calles. Construido hace casi dos mil años, transportaba agua mediante túneles excavados en la roca.

Su tramo más famoso atraviesa una espectacular cortadura en la montaña y ofrece vistas únicas del entorno.

Naturaleza

Sus espacios naturales son de los principales atractivos de la localidad. En concreto, uno de los recorridos más visitados durante el verano es la Ruta del Agua, un itinerario circular que combina de forma armoniosa naturaleza, patrimonio e historia.

El recorrido parte desde la Plaza Mayor y se adentra junto al río Tuéjar, también conocido como río de Chelva, durante unos siete kilómetros y unas dos horas de tiempo aproximadamente.

Ruta del agua en Chelva. EE

El camino atraviesa zonas verdes, fuentes y manantiales hasta uno de sus puntos más atractivos: La Playeta, un remanso natural con cascadas, pozas y arena, ideal para darse un baño en verano.

También destaca el Túnel de Olinches, excavado en roca y con más de 100 m de longitud, que lleva hasta la pequeña presa donde se ubicaba la histórica central de la Fábrica de la Luz.