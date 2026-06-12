Los mejores chefs valencianos coinciden: "La auténtica fideuà se hace con fideo Nº4 y no con fideo grueso"

Platos como la paella, el arroz al horno o la fideuà son algunas de las insignias de la gastronomía valenciana que son reconocidas en todo el mundo por su sabor y por ser algunos de los mejores platos que se pueden probar en todo el país.

En el caso de la fideuà, al igual que en el resto de recetas tradicionales, no vale cualquier manera de hacerla. En ello coinciden los mejores chefs valencianos, quienes sostienen que para preparar la mejor fideuà hay que usar fideo nº4, y echar 100 gr por persona.

De hecho, así lo reconoce la Asociación Gastronómica Fideuà de Gandía, que corrobora que la autenticidad está en la base marinera, el fideo nº4, un fumet bien hecho y el respeto a los ingredientes oficiales.

Los cocineros coinciden en que el ingrediente principal es el fideo nº 4, al contrario de lo que muchos piensan al utilizar fideo grueso para sus recetas, algo que no casa con la tradición.

Tal y como apunta la entidad gastronómica en su página web, la fideuà de Gandía se caracteriza por "el respeto a la receta oficial, el fideo nº4, un fumet marinero y un sabor limpio, equilibrado y sin ingredientes "extra" que alteren su identidad".

Para los más puristas de la tradición, la clave es usar fumet caliente y añadirlo poco a poco, buscando que el fideo quede jugoso pero suelto, sin pasarse ni quedar seco. "La textura final manda más que una cifra exacta", explican desde la asociación.

De hecho, en Gandía está tan arraigada la receta y la tradición culinaria en torno a este plato que cada año celebran el Concurso Internacional de Fideuà de Gandía, un certamen en el que se elige a la mejor fideuà de chefs nacionales e internacionales.

En la última edición, cuyo ganador se ha conocido esta misma semana, Casa Repinaldo, un restaurante de Asturias, se ha alzado con el primer premio del certamen.

En cuanto a lo que opinan los chefs, el chef Rafa Brandez explica que la fideuà de Gandía exige utilizar fideo número 4, aunque también trabaja con el número 2. Además, recomienda unos 400 gramos para cuatro personas y resalta la importancia de rehogarlo bien.

Por su parte, el cocinero Héctor Medina señala que la fideuà elaborada con fideo número 4 necesita 11 minutos de cocción para quedar al dente. En cambio, cuando utiliza fideo número 2 reduce el tiempo a la mitad y añade más caldo.

El chef Amadeo Faus, ganador del certamen en 2014 y 2019, prepara la receta con gamba roja y cigala. Defiende el uso del fideo número 4 porque mantiene mejor la textura, evitando que el resultado final recuerde demasiado a la pasta.