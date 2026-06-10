Valencia celebra un tardeo electrónico al aire libre en el Parque de Cabecera este sábado 13 de junio

Tras el "gran éxito" de su pasada edición del Dona Festival Tarde Electronic, Tarde Electronic regresa a Valencia el próximo sábado 13 de junio con una nueva edición en otra ubicación: Parque de Cabecera, en la ciudad de Valencia.

La jornada arrancará a partir de las 18:00 horas en uno de los espacios al aire libre más emblemáticos de Valencia, ofreciendo música electrónica, dance y una experiencia única frente al lago.

El Parque de Cabecera, considerado uno de los espacios verdes más icónicos de la ciudad, se convertirá en el escenario perfecto para disfrutar de la música al aire libre con uno de los mejores atardeceres de fondo, ideal para dar la bienvenida al verano.

Desde la organización destacan que el acceso al recinto será "cómodo y rápido". Además, explican que no será necesario llevar la entrada impresa, ya que servirá con mostrar el QR en el móvil el acceso es directo.

La nueva ubicación permitirá disfrutar de una experiencia más amplia y cómoda. Además de la programación musical, el evento dispondrá de una amplia zona gastronómica, barras y merchandising oficial.

El cartel de esta nueva edición contará con gran parte de las DJs y artistas que formaron parte del exitoso Dona Festival Tarde Electronic:

Lau Minez (residente de los eventos Techno más importantes del momento)

Steff (DJ y productora de Colombia)

Tamy Vars (Residente de los mejores locales de la ciudad de Valencia)

Inmaeyes (Dj residente ProDj /Tardeos)

Raquel Cardona (Dj referente entre las mejores de la electrónica)

Coqui Selection (The Face)

Accesibilidad

Se recomienda el uso del transporte público para facilitar los desplazamientos. Es fácilmente accesible mediante las líneas de Metrovalencia que conectan con la zona son la L3, L5 y L9, con estaciones cercanas como Campanar y Nou d’Octubre.

EMT autobús, las líneas 62, 81, 95, 98 y 99 ofrecen paradas próximas al parque. Para quienes opten por el vehículo privado, el aparcamiento subterráneo del Bioparc estará disponible hasta el cierre del evento.

El acceso está permitido únicamente a mayores de 18 años. No estará permitido introducir ni sacar bebidas del recinto. Se recomienda un consumo moderado y dejar las instalaciones como te las encuentras al llegar.

Los usuarios de Carnet Jove, tendrán acceso libre hasta las 19:00h acreditándolo en puerta y la promoción será válida hasta completar aforo.