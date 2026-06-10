El pueblo de Valencia que acoge el parque acuático "más grande de la ciudad": 9.000 m2 de espacio a 20 minutos del centro

Con la llegada del verano, las familias buscan opciones de ocio para pequeños y mayores con las que refrescarse y evitar el calor. Junto con las piscinas, los parques acuáticos son otra de las opciones más demandadas por los padres en la época estival.

Para todos aquellos amantes de los parques acuáticos, regresa este verano el Parque WOW. Ubicado en la localidad valenciana de Aldaia, la organización destaca que es el parque acuático "más grande de la ciudad".

Situado junto al centro comercial Bonaire, frente a Alcampo, el gran parque acuático volverá a abrir sus puertas del 26 de junio al 30 de agosto del año 2026.

El recinto contará nuevamente con una superficie de aproximadamente 9.000 metros cuadrados donde se combinan toboganes gigantes, piscinas, zonas infantiles y espacios de ocio pensados para todas las edades.

Además, contará con toboganes acuáticos de gran altura, algunos de hasta 16,5 metros, además de circuitos hinchables sobre el agua, zonas de juegos para niños y actividades de animación que se desarrollan durante toda la jornada.

El parque también dispone de áreas de restauración y servicios complementarios para que los visitantes puedan pasar el día completo sin necesidad de abandonar las instalaciones.

La temporada arrancará el 26 de junio con horario ininterrumpido de 11:00 a 19:00 horas y el parque ofrece bonos y pases de temporada para quienes planeen disfrutar de varias jornadas durante el verano.

Las entradas tendrán diferentes tarifas según el día de la semana y la altura del visitante, mientras que los menores de dos años podrán acceder gratuitamente.

Accesibilidad

Otra de las ventajas de Parque WOW es su accesibilidad. El recinto se encuentra junto a una de las principales zonas comerciales de la provincia y dispone de amplias zonas de aparcamiento gratuito, además de conexiones mediante transporte público desde la ciudad de Valencia y municipios cercanos.

La organización también ha reforzado su oferta para grupos, colegios, escuelas de verano, asociaciones y empresas, incorporando actividades dirigidas como aquagym, gymkhanas acuáticas y experiencias personalizadas para grandes grupos.

Con esta reapertura, Parque WOW busca repetir el éxito de temporadas anteriores y convertirse de nuevo en uno de los destinos estrella del verano en la provincia de Valencia.