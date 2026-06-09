The Champions Burger llegará a Mestalla este junio "sin música ambiente" para "preservar el descanso de los vecinos"

Este junio The Champions Burger juega en casa, en el Camp de Mestalla. La competición más popular de hamburguesas regresa por tercer año consecutivo al estadio del Valencia CF.

Y lo hará "sin música ambiente" para "preservar el descanso de los vecinos". Así lo aclara la propia organización, que precisa que es "un evento de carácter familiar, diseñado para disfrutar de una propuesta gastronómica en un entorno tranquilo, accesible y respetuoso para todos".

"Incluyendo, por supuesto, a quienes viven en las inmediaciones del estadio", recalca.

De hecho, no habrá música en ningún momento; ni en la zona común ni donde se instalan los food trucks.

The Champions Burger ha tomado esta decisión, señala, para garantizar una convivencia adecuada durante toda la celebración y evitar cualquier polémica sobre el ruido.

"Todas las labores de montaje, funcionamiento y desmontaje se realizarán dentro de los horarios autorizados por las administraciones competentes, siguiendo las condiciones establecidas", indica, en un comunicado.

"The Champions Burger es un evento valenciano que quiere lo mejor para su ciudad; creado y dirigido por tres empresarios valencianos, su voluntad es seguir aportando valor a la ciudad, generando actividad económica, empleo y una experiencia gastronómica de calidad que conviva de forma armónica con el barrio y con sus vecinos", zanja el escrito.

Liga NFL

Del 11 al 29 de junio, el evento gastronómico más viral del momento tomará el campo para sumergir al público en una atmósfera dominada por los tonos rojo, azul y blanco, representativos de la temática de esta edición inspirada en la NFL.

Los visitantes recorrerán una escenografía con iluminación envolvente, túneles de acceso y actividades interactivas que potenciarán la experiencia.

Tras el éxito de 2025, con más de 300.000 asistentes, el estadio se convertirá durante 19 días en una competición en vivo.

Más de 25 hamburgueserías saltarán un año más al campo en formato food truck con propuestas gourmet con la carne prémium como protagonista.

The Champions Burger, en el campo de Mestalla (Valencia). EE

El público formará parte activa del juego. Tras probar las burgers, podrán votar su favorita valorando el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

Será la afición quien marcará el ritmo de la competición y decidirá el resultado final.

The Champions Burger, con un formato innovador que fusiona ocio y gastronomía con espectáculo, recorre más de 60 ciudades entre febrero y diciembre.

El año pasado batió los siguientes récords: 57 ciudades visitadas, más de 8 millones de asistentes, 300 hamburgueserías participantes y un exitoso debut internacional en París y Oporto.

En 2026, el festival se reinventa con tres nuevas rutas temáticas y una expansión que lleva ya la pasión por las burgers a nuevos destinos de España, Francia y Portugal.

Impacto

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) realizó un informe sobre la edición celebrada en Valencia entre el 5 y el 23 de junio del año pasado.

Según este análisis, el evento de The Champions Burger generó una aportación total de 5,2 millones de euros al PIB valenciano, impulsada por el gasto directo de la organización (41,5%), el realizado por las 25 hamburgueserías participantes (10,8%) y el adicional de los asistentes en el exterior del recinto (47,7%).

Los resultados sitúan este evento entre las iniciativas gastronómicas "con mayor retorno económico para la ciudad".

El estudio señala que se generaron ventas adicionales por valor de 11,6 millones de euros para el tejido empresarial valenciano.

Entre los sectores más beneficiados se encuentra el de las actividades inmobiliarias y de servicios empresariales, seguidos por la hostelería, principalmente por el gasto de los asistentes en restaurantes y bares de la ciudad.

El documento destaca la capacidad del certamen de generar actividad económica en la ciudad y en el conjunto de la Comunitat Valenciana, más allá del ámbito estrictamente gastronómico.

Asimismo, el evento generó 88 empleos equivalentes a tiempo completo al año, entre puestos directos e indirectos.

Proyecto valenciano

The Champions Burger nació hace nueve años de la mano de tres jóvenes empresarios valencianos. Desde entonces, ha revolucionado la cultura de la hamburguesa en Europa.

El proyecto se ha consolidado como líder de los eventos gastronómicos de entretenimiento, impulsando la apertura de nuevos establecimientos especializados y elevando la calidad, creatividad y diversidad de un producto que hoy ya forma parte de la gastronomía gourmet.

Desde sus inicios, más de 13 millones de visitantes han pasado por el festival, que también ha recibido a más de 200 representantes institucionales, un reconocimiento al impacto positivo que genera conectando con miles de personas en cada visita.

Este año celebra su séptima edición y ya ha parado en Murcia, Sevilla, Alicante, Barcelona y Madrid, y ha arrancado ruta portuguesa en Oporto, Braga y Lisboa con gran éxito.

Al final de año se elegirá, primero, la Mejor hamburguesa de España y, después, la Mejor hamburguesa de Europa.