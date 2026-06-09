El 'refugio' donde desconecta el actor Pedro Alonso en un pueblo de Castellón: tiene un castillo templario del S.XIII

Pocas series son tan conocidas en el mundo en la actualidad como 'La Casa de Papel'. Con su nueva serie en Netflix, 'Berlín', la producción y sus actores han vuelto al foco de atención. Y, gracias a los miembros de su reparto, la popularidad de algunos de los lugares de la Comunitat Valenciana ha crecido.

Concretamente en la provincia de Castellón, el actor de 'Berlín', Pedro Alonso, tiene un lugar especial donde desconectar y descansar. Y es que Peñíscola se ha convertido en su 'refugio'.

Allí, no solo se rodaron partes de una de las series más conocidas de los últimos tiempos, sino que también es uno de los lugares favoritos de Pedro Alonso y Álvaro Morte, Berlín y El Profesor, para descansar junto a la costa.

Cabe recordar que la localidad se convirtió en uno de los principales escenarios de la segunda temporada de 'Berlín', acogiendo numerosas jornadas de grabación en algunos de sus rincones más emblemáticos, como el casco antiguo, la Playa Sur y el entorno del castillo del Papa Luna.

Una conexión con el municipio castellonense que el actor ha mostrado también en sus redes sociales a través de su Instagram donde ha publicado una fotografía junto a Morte acompañado de un texto que ilustra lo especial que es el lugar para ellos.

"El encuentro --con Álvaro Morte-- nos puso a rodar de nuevo como hermanos en Peñíscola durante unas jornadas en lo que a la postre ha sido mi despedida de la saga", asegura en la publicación.

En la publicación también relata historias que ambos han vivido juntos en esos últimos días de rodaje juntos.

"La última noche de rodaje, al acabar, decidimos caminar en la madrugada, solos él y yo, hacia el hotel donde nos hospedaban frente al mar. Al llegar, hicimos una pausa, observamos el horizonte, luego nos miramos y entonces alguno de los dos, da igual quién, dijo algo así como: "Qué, ¿cómo ves un bañito con ese castillo templario al fondo, bajo la luz de la luna?"".

La publicación fue subida a redes sociales el 28 de mayo, dejando evidente que guardan un grato recuerdo de sus horas de rodaje y de su tiempo en la localidad de Peñíscola.

Peñíscola

Para la localidad, la presencia de ambos actores y su aparición como escenario en la propia serie supone un importante escaparate internacional.

Ubicado en la costa mediterránea, es una de las joyas del litoral valenciano y uno de los lugares más visitados de toda la Comunitat gracias a la belleza de su casco antiguo, encaramado sobre un peñón, ofrece vistas abiertas al mar y rincones llenos de encanto.

Su Conjunto Histórico-Artístico posee algunas de las joyas de la Comunitat Valenciana, destacando por encima de todas ellas el Castillo del Papa Luna.

La edificación se levantó entre 1294 y 1307 y fue la residencia y biblioteca extraordinaria del papa Luna –Benedicto XIII por la Iglesia de Aviñón–, desde 1411 hasta su muerte en 1423.

A este peñasco medieval se puede acceder por cualquiera de sus dos puertas. La primera es el Portal Fosc, que mejor preserva el aspecto medieval de la ciudad.

Hasta el siglo XVIII fue la única entrada al recinto fortificado desde tierra, accesible por una rampa empinada que flanqueaba un arco con el escudo de Felipe II y después un puesto de guardia.