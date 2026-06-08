Así será el nuevo parque de Gulliver en Valencia que abrirá a principios de 2027: 2.300 m2 y una gran escultura sentada

El segundo parque de Gulliver de Valencia ya tiene su boceto. Situado en el viejo cauce del río frente a la estación de autobuses, constará de 2.300 metros cuadrados y la gran escultura central, que estará sentada, medirá de 8,3 metros.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, presentó este lunes el proyecto que nace del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología por la ampliación del centro hospitalario.

El nuevo parque infantil se llamará El Lilliput de Gulliver y se construirá en el Jardín del Turia entre el Pont de les Arts y el Pont de les Glòries Valencianes (tramos 4 y 5).

El nuevo espacio proyectado se realizará sobre una parcela de 6.700 metros cuadrados de superficie. El área de juegos será de 2.300 metros cuadrados, con una pieza central, la gran escultura de Gulliver sentado, de más de ocho metros de altura, que podrá recorrerse tanto por el exterior como por el interior.

Los niños y niñas podrán escalar por su estructura, atravesar túneles interiores, recorrer distintos niveles, cruzar pasarelas elevadas y disfrutar de múltiples toboganes integrados en la propia figura.

"Será una experiencia de juego vertical, inmersiva y tridimensional. Y alrededor de esta gran figura se desarrollará un conjunto de espacios inspirados en los viajes de Gulliver, con libros gigantes, arquitecturas fantásticas, torres, murallas y otros elementos que convertirán todo el parque en una gran aventura temática y completa", explicó Catalá.

Recreación del parque Gulliver II. EE

La propuesta conserva todos los árboles y la jardinería que hay en la actualidad. No se prevé tala, eliminación ni afección directa sobre el arbolado existente.

El plazo previsto para la redacción del proyecto es de un mes, y la ejecución de las obras se calcula en otros seis meses.

El aforo que se calcula en este nuevo parque será de 250 personas, y será un espacio vallado e iluminado, que se cerrará en horario nocturno.

Nuevo parque de Gulliver de Valencia. EE

Convenio urbanístico

La propuesta del nuevo parque infantil Gulliver II surge en el marco del convenio urbanístico formalizado entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), vinculado a la ampliación del IVO que conlleva la reducción del parque Antonio Llombart.

Dentro de este marco se contemplará la obligación económica de la construcción de un parque infantil temático en el Jardín del Túria a cargo de la Fundación IVO, que será posteriormente cedido al Ayuntamiento para su mantenimiento y gestión pública.

El equipo técnico, integrado por expertos urbanistas, paisajismo, ingenieros agrónomos y civiles, ha contado con la participación en el plano artístico de Miguel Santaeulalia.