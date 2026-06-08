Bigsound programa a los dos artistas valencianos que no pudieron actuar en el Festival de Les Arts por su cancelación

El Bigsound en la Ciudad de la Artes y las Ciencias en 2025. EE

Samantha Palos y Obtuso, los dos artistas valencianos programados en el Festival de Les Arts pero que no pudieron subirse al escenario por la cancelación a última hora por incumplir las limitaciones de contaminación acústica, se suman al Bigsound.

Según anunció el festival en un comunicado, estas novedades de última hora "refuerzan la presencia del talento local dentro de una edición que volverá a reunir algunas de las voces y propuestas más destacadas del pop, la música urbana, los sonidos latinos y la cultura de club en español".

"Con esta incorporación, Bigsound quiere mostrar también su apoyo a los artistas y profesionales que forman parte de la escena musical valenciana, poniendo en valor el talento local y la importancia de seguir impulsando la música en directo en la Comunitat Valenciana", añadieron.

Tanto el grupo como el dj tenían previsto actuar el sábado en el Festival de Les Arts. De hecho, los miembros de Samantha Palos intentaron sin éxito actuar en un local del Mercado de Colón de Valencia tras la cancelación, según publicaron en sus redes sociales.

El Bigsound, a diferencia de Les Arts, sí tomó la decisión de trasladar su ubicación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias tras la sentencia que impedía superar la ordenanza de contaminación acústica en el recinto.

Se decantaron por el parque central de Torrent y aprovecharon la coyuntura para ampliar el número de escenarios y de artistas.

Concretamente, con más de 40.000 metros cuadrados y seis escenarios, se celebrarán durante dos días más de medio centenar de actuaciones.

Además, el Festival contará con un plan especial de movilidad y transporte diseñado conjuntamente con la Generalitat Valenciana y las diferentes administraciones implicadas, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los asistentes y reforzar las conexiones.

Viernes

La programación arrancará a las 16:00h del viernes 26 de junio con actividad en todos los espacios musicales del recinto y tendrá como grandes protagonistas a Rels B y David Bisbal.

El escenario principal contará además con las actuaciones de Hens, Despistaos y Ana Mena, mientras que Imagin Stage reunirá a Dollar Selmouni, Marc Seguí, Yami Safdie, Lia Kali y Juanjo García.

Por su parte, Ploom Stage ofrecerá una programación orientada a la cultura DJ y los nuevos sonidos con actuaciones de Mayo, King África, Chema Rivas, Fercho Energy, Samantha Palos, Sugar Mami y Metrika.

La propuesta se completará con las sesiones de Turia Bubble Room, protagonizada por Mar Electronic, La Casita Lo Perreo y OCB Music, que mantendrán programación continuada durante toda la jornada.

Sábado

La segunda jornada estará encabezada por Lola Índigo, que cerrará la edición 2026 tras su esperado regreso a Valencia con el espectáculo completo de su nueva gira.

El sábado contará además con algunas de las actuaciones más destacadas del cartel como Nathy Peluso presenta Club Grasa DJ Set, Rigoberta Bandini, Juan Magán y Maldita Nerea en Turia Stage.

Imagin Stage reunirá durante la jornada a Samuraï, Barry B, Rusowsky y Lucho RK, mientras que Ploom Stage contará con Mario Los Códigos, Lara Taylor, el ya tradicional Artista Sorpresa, Piqueras, Chimeno, Selecta y Ele DJ.

Turia Bubble Room estará liderada por PLAY y completará su programación con artistas como Fat Gordon, Kid Rizzo, Pascu, Obtuso, Don Fluor y Sugar Mami.

La Casita Lo Perreo y OCB Music volverán a ofrecer programación específica dedicada a la cultura urbana, el perreo y los nuevos talentos emergentes.

Con los horarios ya publicados, Bigsound afronta la cuenta atrás definitiva para una edición que será el inicio de una nueva etapa en Parc Central de Torrent.