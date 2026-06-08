El Ayuntamiento responde a Les Arts tras su cancelación por superar el límite de ruido: "Conocían las reglas del juego"

Recinto del Festival de Les Arts y asistentes, este sábado tras su cancelación Europa Press

El Ayuntamiento de Valencia respondió este lunes al Festival de Les Arts que les acusa de suspender la segunda jornada de conciertos por superar los límites de ruido permitidos.

"Conocían las reglas del juego", aseguró el concejal de Vivienda y Urbanismo, Juan Giner, quien lamentó que los "verdaderos perjudicados son los asistentes".

En este sentido, aseguró que el Consistorio cumple con la normativa vigente, en este caso la ordenanza de contaminación acústica que marca un límite de 90 decibelios en el foco emisor, 45 decibelios en la zona de uso residencial más próxima durante el horario nocturno y 55 decibelios en esta zona si el horario es diurno.

Al respecto, señaló que todo aquel que cumpla "está protegido" y podrá "realizar cualquier tipo de actividad". Hizo referencia a otro concierto que se celebró este sábado en la ciudad, concretamente en Viveros y que se desarrolló con total normalidad.

El Festival de Les Arts tuvo que anular todos los conciertos de su segunda jornada tras superar hasta en 20 decibelios el límite permitido durante el viernes.

Según el informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los promotores de Les Arts se habían comprometido con CACSA, entidad que da permiso para la celebración del evento, a cancelar la segunda fecha si no cumplían las exigencias establecidas por la normativa.

Giner negó que el Ayuntamiento de Valencia no haya atendido a la empresa del festival. Aseguró que ha habido conversaciones entre varios concejales y representantes de la promotora después de la sentencia que daba la razón a los vecinos de la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias por el ruido que generaban los grandes eventos.

En marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia puso límites estrictos a la celebración de este tipo de eventos en el emblemático complejo de Santiago Calatrava. Instó al Ayuntamiento de Valencia y a CACSA a prohibir o reubicar cualquier actividad que supere los límites que marca la ordenanza.

En ese tiempo, todas las actividades programadas decidieron cambiar de ubicación para garantizar shows con la calidad suficiente, a excepción de Les Arts que decidió continuar en la ubicación que da nombre al festival, pese a las limitaciones acústicas.

Presentó un plan técnico que se demostró insuficiente. De hecho, la primera jornada de conciertos estuvo marcada por un descontento general del público que llegó a corear "no se oye" durante varias de las actuaciones y la cantante Leire Martínez detuvo su actuación ante estas protestas.

Devolución

La organización del festival informó tras la cancelación que devolverá el 50% de todos los tipos de abonos -general, VIP y Golden VIP-, así como el de las entradas de día del sábado.

"Con enorme tristeza nos acaban de notificar por parte del Ayuntamiento de Valencia y la dirección general de CACSA que hoy no podemos celebrar la segunda jornada de festival de Les Arts", aseguraron en el comunicado oficial, hecho público apenas una hora antes de que abriese el recinto.

Asociaciones de Consumidores y Usuarios exigieron este lunes a la organización la devolución íntegra del importe por las entradas y abonos.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) entiende que las personas usuarias tienen derecho a recuperar el importe completo, especialmente teniendo en cuenta las deficiencias denunciadas durante la primera jornada del festival, relacionadas con la calidad del sonido y las condiciones en las que se desarrollaron varias actuaciones.

Asimismo, reclama que también se cubran los gastos de transporte y alojamiento de las personas afectadas.

Por su parte, desde Facua consideran que la organización ha actuado "con mala fe", pues "siguió adelante con la ubicación del festival pese a ser conocedora de que no se podía superar los 85 decibelios en horario diurno y de 80 decibelios en horario nocturno".