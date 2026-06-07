La piscina natural de Valencia ideal para una escapada de verano: aguas cristalinas con entrada por 2 euros

Se acerca el buen tiempo y llegan las escapadas de fin de semana antes de encarar las vacaciones de verano. Para ello, la Comunitat Valenciana cuenta con los mejores parajes naturales para visitar en familia.

Uno de los más conocidos se encuentra en el interior de la provincia de Valencia y esconde aguas cristalinas y refrescantes que aportan un mayor valor al espacio.

Se trata del Gorgo de la Escalera, una espectacular piscina natural situada en el municipio de Anna, en plena comarca de La Canal de Navarrés, situada a poco más de una hora de la ciudad de Valencia.

Sus aguas cristalinas, su entorno natural y la sensación de estar en un auténtico oasis de interior han hecho que sea de los lugares más visitados cuando el calor del verano aprieta.

Para llegar hasta la zona de baño es necesario descender 136 escalones que se adentran en un cañón natural excavado por el paso del agua durante siglos.

El nombre del lugar procede precisamente de esta larga escalinata, que conduce hasta el cauce del río Sellent. Aunque el entorno es de origen natural, algunas de las infraestructuras actuales fueron construidas posteriormente para aprovechar la fuerza hidráulica del agua.

Uno de los grandes atractivos del Gorgo de la Escalera es su cascada principal, conocida como el Salto, un rincón que forma parte de la popular Ruta de las Tres Cascadas.

Este recorrido senderista permite descubrir otros saltos de agua y paisajes de gran valor natural en apenas hora y media.

Durante la temporada estival el acceso está regulado para controlar la afluencia de visitantes y proteger el entorno.

La entrada cuesta únicamente dos euros por persona, una tasa destinada a la conservación de uno de los espacios naturales más visitados del interior de la provincia.

Anna

El municipio valenciano cuenta con una población de 2.600 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una localidad que no solo destaca por sus espacios naturales, sino por su patrimonio histórico y cultural.

En Anna se encuentra el Palacio de los Condes de Cervelló, un monumento histórico que actualmente actúa como sede del museo etnológico y del museo dedicado al agua.

Conocida como "La Alhambra valenciana", se trata de un palacio rehabilitado de tal belleza que incluso llega a compararse con el complejo monumental ubicado en Granada.

El diseño actual del palacio data del siglo XVII. Sin embargo, este emblema arquitectónico existe desde 1244, cuando el rey Jaume I da a la Orden de Santiago la Villa de Anna, según relatan los archivos.