El refugio de Ferran Torres en un pueblo de Valencia: 7.995 habitantes, rodeado de huerta y a 5 kilómetros del mar

A escasos días de que empiece el Mundial 2026, el valenciano Ferran Torres, futbolista de la selección española, aseguró sentir esa "presión" que les "gusta" tener.

"Tengo más recuerdos del Mundial de 2010. Todo el mundo se acuerda de ese Mundial. Quedábamos los compañeros del Valencia a verlo", dijo.

Porque si algo destaca de este jugador es su humildad y sus raíces. Aunque juega como delantero en el FC Barcelona y ya no vive en Valencia, sigue muy unido a su tierra y a su pueblo, Foios.

Esta localidad valenciana, ubicada a escasos 20 minutos de la capital y a tan solo cinco kilómetros del mar, tiene una población de 7.995 habitantes, según el censo oficial.

Su rica gastronomía, una intensa vida cultural y la huerta son tres señas de identidad de este municipio.

Ferran describió este lugar como "muy acogedor". Vivía en una casa con una planta baja y tenía allí su portería, y con sus perros, que hacían de defensores, podía jugar, contó en una entrevista a Panenka.

El joven recuerda una "muy buena infancia". Empezó jugando al futbito en su colegio, en el EPLA (Escuelas Profesionales Luis Amigó); y al fútbol, por pura diversión con sus amigos.

Pero en aquella época jamás pensó que llegaría a ser futbolista de Primera División: el Valencia CF lo ficharía a los siete años.

"Todo por traer la copa"

Ahora que se acerca el Mundial, los jugadores son conscientes de que representan "a todo un país" y aseguraron que lo "darán todo por traer la copa a España".



"Hay presión, no lo vamos a negar. Representamos la ilusión de todo un país en un Mundial. Pero nos gusta esa presión y hacer feliz a la gente. Daremos todo por traer la copa a España", aseguró el joven de Foios durante la presentación de un patrocinio de la selección española.



El objetivo común es bordar una segunda estrella al escudo de la selección española de fútbol tras la primera, lograda en Sudáfrica en 2010, hito que recordó Ferran Torres.

Foios

El topónimo Foyos, del latín tardío foveos, "hoyas", probablemente se refiere a los manantiales que abundaban cerca de este pueblo.

Se conocen los restos de una villa romana de época altoimperial en la Plana de Foios.

Sin embargo, el núcleo actual proviene de un rahal andalusí, mencionado ya en 1235 y conquistado por Jaime I en 1237.

El rey lo donó a Roderic Eiximén de Llúcia el 1 de agosto del mismo año, que la transfirió a la familia Díez en 1238.

En 1247 pasó a manos de un tal Guillem, escribano real y, tras varias ventas y particiones, Ramón Vilanova compró el señorío en 1386.

Años más tarde Foyos retornó a la Corona como villa real y no volvió a ser propiedad señorial.

El primer documento donde aparece el nombre de "Foios" fue el 25 de junio de 1235, en un documento sobre la boda de Jayme Castellà con la hija del Senyor de Foios i Alifori.

Patrimonio

Algunos de los atractivos que tiene este municipio son la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, un edificio de tres naves y crucero, con una torre campanario.

De su interior cabe mencionar varios retablos barrocos, así como imaginería y pinturas neoclásicas. Sobre todo, destaca la imagen de la Virgen del Patrocinio, patrona de Foios.

Por otro lado, la Ermita del Cristo de la Sangre está situada a 1 km del núcleo urbano. Se trata de un edificio de fachada neoclásica y planta rectangular, reconstruido en 1942.

También destaca el Piló de la Campana, una pequeña ermita dedicada a la Mare de Déu del Patrocini que se construyó en 1982. Es el lugar donde, según cuenta la leyenda, apareció la imagen de la Virgen del Patrocinio.

Respecto a su gastronomía, Foios ofrece una de las más suculentas de l'Horta Nord. Famosos son su arròs amb fessols i naps, les calderetes, la coca cristina, los pastissets de moniato y la coca de Santiago.