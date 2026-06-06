La protesta del público y los artistas por el límite del volumen en el festival de Les Arts: "Es una falta de respeto"

Lo que prometía ser una exitosa edición más del festival de Les Arts, terminó decepcionando, y mucho, a los artistas y al público.

Ya peligraba su celebración en el recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias tras la sentencia que dio la razón a los vecinos. Sin embargo, los promotores de este evento mantuvieron la incertidumbre hasta el último momento.

De poco sirvieron los limitadores de ruido y otras medidas excepcionales que no superaran los 90 decibelios permitidos para cumplir la ordenanza de contaminación acústica. Porque, a juicio de los asistentes, "no se oyó nada".

Los expertos consultados por este periódico ya señalaron que es muy complicado celebrar un evento de esta casuística con total normalidad, ya que el límite de ruido marcado por la normativa es similar al de una aspiradora.

"Es una falta de respeto para los artistas que llevan preparando su show todo el año. Pero, sobre todo, una falta de respeto para vosotros: el público, el que paga, se desplaza y sujeta este festival". Así de cruda fue la crítica del grupo Siloé.

La primera artista en actuar, Leire Martínez, hasta detuvo su concierto a causa de las quejas y los pitidos del público por la limitación del sonido.

"No sé si estáis al corriente de que ha habido limitaciones por parte del Ayuntamiento. Os garantizo que los primeros que lo sufrimos somos los artistas", protestó la cantante.

"Me enteraba más de la conversación de las personas que tenía a mi lado que del propio concierto. Había ratos, cuando llegaba el subidón de la canción, que de repente el volumen bajaba. Horrible. Fatal", denuncia una joven que asistió al festival a este diario.

Los reproches de espectadores por el bajo nivel de sonido se repitieron en otros escenarios, como en el que actuaba Pignoise, que pidió perdón a sus seguidores y comprensión, ya que no era culpa de la banda.

"Pignoise. No Noise", bromeó otra asistente.

Plan de acción

Esta misma semana, el Festival de Les Arts comunicó en su plan de acción en materia de contaminación acústica y aplicación de medidas correctoras a adoptar en esta edición.

El informe técnico de los promotores, aportado por CACSA al Ayuntamiento, planteó la instalación de limitadores acústicos (uno en cada escenario) con discriminación horaria para los diferentes niveles de emisión en horario diurno y nocturno.

Con esta configuración prevista de emisión "máxima" y las medidas de "apantallamiento" a implantar, la promotora indicó "dar cumplimiento" a los requisitos de la normativa acústica.

Los limitadores se ubican en las mesas de control técnico de cada escenario, y para garantizar que no se supere el nivel de 90 decibelios en el foco emisor establecido en la ordenanza, se establecen dos niveles de control acústico, en periodo diurno y nocturno, con diferentes niveles a su vez para cada escenario.

Durante el día, se determina en el escenario principal un nivel de 85 dBA a 50 metros del escenario; en el dos, de 85 dBA a 30 metros del escenario y en el tres, de 85 a 25 metros del escenario.

Para la noche, los niveles serían de 80 dBA a 50 metros del escenario en el principal; de 80 dBA a 30 metros del escenario en el segundo, y en el tercero de 80 dBA a 25 metros del escenario.

Sentencia judicial

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia puso límites estrictos a la celebración de eventos musicales masivos en este espacio debido al ruido que afectaba a los vecinos.

Instó al Ayuntamiento de Valencia y a CACSA a prohibir o reubicar cualquier actividad que supere los límites que marca la ordenanza.

El juez estimó que el ruido de los eventos (en la sentencia analiza el Big Sound, un concierto de Raphael y de la discoteca Umbracle) vulnera derechos fundamentales de los vecinos y condena al consistorio a indemnizarlos con 3.000 euros a cada uno de los demandantes.

En este contexto, el Ayuntamiento instó a CACSA, que es quien otorga las licencias para los eventos, a cumplir con la sentencia.

Por su parte, CACSA solicitó a los tribunales mantener las actividades musicales en su ubicación original siempre que se garantice que no se supera el ruido permitido y adoptando medidas adicionales.

Pese a esto, todos los demás festivales previstos sí decidieron trasladarse a otras ubicaciones.