El festival de Les Arts suspende su segundo día de conciertos por superar el límite de ruido: devolverá el 50% de los abonos

El festival de Les Arts ha suspendido su segundo día de conciertos por incumplir la ordenanza de contaminación acústica y superar los 90 decibelios permitidos durante la primera jornada.

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, los promotores de Les Arts se habían comprometido con CACSA a cancelar la segunda fecha si no cumplían las exigencias establecidas por la normativa.

De hecho, CACSA ha trasladado que, "informada a las 14:49 horas de este sábado por parte de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana", se han constatado "algunas irregularidades relativas el límite legal de sonido establecido".

Por lo tanto, CACSA ha acordado suspender la celebración del festival prevista para este sábado 6 de junio.

Por su parte, la organización ha informado en un comunicado que devolverá el 50% de todos los tipos de abonos -general, VIP y Golden VIP-, así como el de las entradas de día del sábado y el importe íntegro del saldo restante de las pulseras.

"Con enorme tristeza nos acaban de notificar por parte del Ayuntamiento de Valencia y la dirección general de CACSA que hoy no podemos celebrar la segunda jornada de festival de Les Arts", dice el escrito, hecho público apenas una hora antes de que abriese el recinto.

Según comunican, desde Les Arts habilitarán próximamente un canal específico para gestionar las devoluciones y cualquier incidencia.

"Nuestro equipo trabajará para que se realice de la forma más ágil y sencilla posible", señalan.

Tras el revuelo de quejas, la organización ha lamentado lo ocurrido: "Sabemos lo que significa esta noticia para las miles de personas que esperábamos vivir este segundo día de uno de los festivales más icónicos de nuestra ciudad".

"También sabemos lo que supone para las decenas de artistas, los cientos de trabajadores, colaboradores, proveedores y para toda la comunidad que formamos parte de Festival de les Arts", añaden.

En palabras de los promotores, "desde que tuvimos conocimiento de la sentencia el 25 de marzo de 2026, hemos trabajado de manera incesante para encontrar una solución que permitiera la celebración de Festival de les Arts en la ciudad".

Durante este tiempo, informan, han mantenido abiertas dos líneas de trabajo paralelas.

La primera, tratar de mantener el festival en la Ciutat de les Arts i les Ciències, encontrando un equilibrio entre el descanso de los vecinos y la celebración del festival "en las mejores condiciones posibles".

Como trasladan, han mantenido numerosas reuniones con CACSA y con la Generalitat Valenciana con el objetivo de "garantizar la continuidad del evento en su ubicación habitual, respetando los derechos de los vecinos y el disfrute de nuestro público".

La segunda línea de trabajo consistió en buscar espacios alternativos que permitieran asegurar la celebración del evento si esta primera vía no prosperaba.

Los promotores de Les Arts, indican, llegaron a plantear espacios como La Marina de València o el Circuito Ricardo Tormo en Cheste.

"Esa voluntad de encontrar soluciones queda demostrada por el traslado de otros eventos de nuestra promotora, como Love The 90's e I Love Reggaeton, al Estadi Ciutat de València", concretan.

Al respecto, aseguran que no han tenido la oportunidad de mantener una reunión con la alcaldía del Ayuntamiento de València, ni con responsables del consistorio para estudiar conjuntamente posibles alternativas que permitieran garantizar el futuro del festival.

"Ante esta situación, nos vimos obligados a seguir trabajando hasta el final para hacer viable la celebración de Festival de les Arts en su emplazamiento habitual", agrega el comunicado.

Plan de acción

Esta misma semana, el Festival de Les Arts comunicó su plan de acción en materia de contaminación acústica y aplicación de medidas correctoras a adoptar en esta edición.

"Desarrollamos un proyecto que incorporaba nuevas soluciones de ingeniería acústica, rediseñaba espacios y optimizaba toda la producción del festival. Un trabajo que quedó acreditado durante la jornada celebrada ayer viernes donde se reunieron más de 25.000 personas", concretan.

Sin embargo, los promotores afirman que han recibido la comunicación por parte de la dirección general de CACSA "veinte minutos antes de la hora programada de apertura de puertas al público".

Sobre lo ocurrido "hoy", la organización incide en que es "importante mirar más allá".

Así se ha dirigido al público: "El Festival de les Arts lleva más de una década formando parte de la vida cultural de Valencia. Durante todos estos años hemos demostrado que la música, la cultura y el ocio son capaces de convivir con la ciudad, generar riqueza cultural, impacto económico, empleo y orgullo colectivo".

"Miles de personas han descubierto Valencia gracias a este festival. Miles de valencianos hemos crecido junto a él. Decenas de empresas, trabajadores, artistas y profesionales hemos formado parte de un proyecto que siempre ha querido sumar, construir y aportar valor a la ciudad", detalla el comunicado.

"Todos compartimos la misma frustración y decepción que esta cancelación supone. Hoy es uno de los días más tristes de nuestra historia que no podríamos haber construido sin vosotros", dice.

"Estamos seguros que muy pronto volveremos a disfrutar de la enorme felicidad que supone cantar y bailar juntos", zanja.

Sentencia judicial

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia puso límites estrictos a la celebración de eventos musicales masivos en este espacio debido al ruido que afectaba a los vecinos.

Instó al Ayuntamiento de Valencia y a CACSA a prohibir o reubicar cualquier actividad que supere los límites que marca la ordenanza.

El juez estimó que el ruido de los eventos (en la sentencia analiza el Big Sound, un concierto de Raphael y de la discoteca Umbracle) vulnera derechos fundamentales de los vecinos y condena al consistorio a indemnizarlos con 3.000 euros a cada uno de los demandantes.

En este contexto, el Ayuntamiento instó a CACSA, que es quien otorga las licencias para los eventos, a cumplir con la sentencia.

Por su parte, CACSA solicitó a los tribunales mantener las actividades musicales en su ubicación original siempre que se garantice que no se supera el ruido permitido y adoptando medidas adicionales.

Pese a esto, todos los demás festivales previstos sí decidieron trasladarse a otras ubicaciones.