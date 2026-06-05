La carretera más bonita de Valencia y una de las mejores de España: 30 km con curvas y muy popular entre motoristas

Recorrer carreteras es, en ocasiones, un plan mucho más atractivo que visitar otros lugares o hacer recorridos turísticos por las localidades. Los parajes que recorren y las vistas que esconden en algunos de sus tramos merecen una visita.

En la provincia de Valencia se esconden algunas de las carreteras más atractivas para quienes disfrutan conduciendo rodeados de naturaleza.

Entre todas ellas, la CV-310 destaca como una de las más espectaculares gracias a su recorrido por la Sierra Calderona, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Comunitat Valenciana.

Esta carretera atraviesa parajes de gran valor paisajístico y se convierte en una de las rutas favoritas para motoristas, ciclistas y excursionistas.

Aunque la vía completa supera los 30 kilómetros de longitud, el tramo más conocido es el que discurre por el corazón de la Sierra Calderona y conduce hacia el entorno del Garbí, una de las zonas más visitadas de la provincia.

Además, debido a que tiene algunos tramos sinuosos y con muchas curvas es un recorrido muy frecuentado por los motoristas, especialmente durante los fines de semana.

A medida que se avanza por la carretera, el paisaje cambia constantemente. Los pinares mediterráneos dominan buena parte del recorrido, mientras que las montañas y barrancos característicos de la Calderona aparecen a ambos lados de la vía.

Las curvas permiten disfrutar de diferentes perspectivas del parque natural y ofrecen algunos de los rincones más fotogénicos del interior valenciano.

Uno de los grandes atractivos de la CV-310 es su cercanía al Mirador del Garbí, considerado uno de los balcones naturales más impresionantes de Valencia.

Desde este punto es posible contemplar una panorámica privilegiada de la sierra, los campos del Camp de Morvedre e incluso el mar Mediterráneo en los días despejados.

Municipios que recorre

La carretera también atraviesa municipios con encanto como Serra, una localidad rodeada de naturaleza que se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a la Sierra Calderona.

La carretera forma parte de la Red Local de la Diputación Provincial de Valencia y constituye el acceso principal desde Valencia a los municipios de Bétera, Náquera, Serra y Olocau.

Sus calles, su patrimonio histórico y su entorno natural la convierten en una parada obligatoria para quienes recorren la zona.

Además de su atractivo paisajístico, la CV-310 destaca por ofrecer una experiencia de conducción muy diferente a la de otras carreteras de la provincia.

Sus tramos sinuosos, los cambios de altitud y la tranquilidad del entorno permiten disfrutar del viaje con calma, especialmente durante los meses de primavera y otoño.