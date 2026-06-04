Parece Venecia pero está en España: el pueblo marinero que enamora por sus canales y por sus casas de colores

La Comunitat Valenciana y, en concreto, Valencia, están repletos de rincones con encanto donde es posible viajar a cualquier lugar del mundo sin necesidad de moverse de la terreta.

Uno de esos lugares es Port Saplaya, una zona costera del municipio de Alboraya, muy cerca del corazón de la capital del Turia. Y es que, sus canales, puentes, casas y embarcaciones recuerdan directamente a Venecia, la popular ciudad italiana que es uno de los destinos más visitados del mundo.

De hecho, a esta zona situada a escasos cinco kilómetros de la capital valenciana ha sido bautizada popularmente como la 'pequeña Venecia'.

Lo que hace especial a Port Saplaya son sus canales navegables, que se integran entre edificios de fachadas coloridas y pequeñas embarcaciones amarradas junto a las viviendas.

Los puentes que cruzan los canales, las terrazas con vistas al puerto y el reflejo de las viviendas sobre el agua crean una estampa muy fotogénica que atrae tanto a visitantes como a residentes, dejando una instantánea similar a la de la ciudad italiana.

Además de su atractivo urbano, Port Saplaya cuenta con una extensa playa de arena en el Mediterráneo. Este espacio es uno de los principales reclamos de la zona durante los meses más cálidos, cuando turistas y vecinos aprovechan para disfrutar del sol y del entorno costero.

En cuanto a su playa, destaca por su arena fina y dorada. Es una playa urbana con una longitud de 600 metros y una anchura media de 90 metros, un grado de ocupación alto y una calidad óptima de sus aguas.

Se trata de una playa fácilmente accesible y está equipada con pasarelas de acceso, aseos, WC, duchas y un aparcamiento adaptado a personas con movilidad reducida.

Origen en los 70

Port Saplaya forma parte del término municipal de Alboraya, una localidad con una fuerte tradición agrícola y reconocida internacionalmente por ser la cuna de la horchata.

El origen de Port Saplaya se remonta a los años setenta, cuando se desarrolló un proyecto residencial inspirado en algunas urbanizaciones costeras de Francia e Italia.

Port Saplaya.

Los primeros habitantes comenzaron a establecerse en la zona a mediados de aquella década, cuando predominaban las viviendas destinadas al veraneo.

Con el paso del tiempo, la urbanización ha experimentado un importante crecimiento demográfico.

Actualmente alberga a miles de residentes durante todo el año, una cifra que aumenta considerablemente en verano debido a la llegada de turistas y propietarios de segundas residencias.

Su cercanía a Valencia, unida a su singular imagen junto al mar, ha convertido a Port Saplaya en uno de los lugares más característicos de la costa valenciana y en una alternativa perfecta para quienes buscan disfrutar de un entorno con aire veneciano sin necesidad de viajar al extranjero.