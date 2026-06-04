Buñol prepara la 79 edición de La Tomatina y alcanza un acuerdo "histórico" con RTVE para retransmitirla en directo

La sede de la Diputación de Valencia ha acogido esta mañana la presentación oficial de la 79ª edición de La Tomatina de Buñol, que se celebrará el próximo miércoles 26 de agosto.

El acto, presidido por el presidente de la corporación provincial, Vicente Mompó, la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, y el teniente de alcalde y responsable de la fiesta, Sergio Galarza, ha servido para desvelar la hoja de ruta de una edición que combina internacionalización, arraigo local e inclusión social.

En su intervención, la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, ha reivindicado el papel de La Tomatina como un "activo y un motor económico de primer orden" para toda la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana.

"Somos la ventana por la que millones de personas de los cinco continentes miran hacia nuestra tierra", ha asegurado, enfatizando que el verdadero éxito reside en el vecindario. "La Tomatina no sería el gigante que es hoy sin la implicación absoluta de cada buñolero y cada buñolera", ha apostillado.

Por su parte, el teniente de alcalde, Sergio Galarza, ha anunciado que RTVE retransmitirá en directo La Tomatina 2026. Además, el ente público producirá un documental con motivo del 80º aniversario de la fiesta, el cual se emitirá en 2027.

Galarza ha aprovechado el encuentro para agradecer el apoyo y pedir formalmente una mayor implicación de la Diputación para esta efeméride: "80 años de historia merecen una fiesta que no dure solo un día, sino que sea un año entero de celebración para todos y todas".



Por parte de RTVE estuvo presente en el acto Mauro Belenguer, delegado territorial en la Comunitat Valenciana.

"La Tomatina es una fiesta con 79 años de historia, contarla sobre el terreno es un servicio esencial de nuestra corporación. Este acuerdo pone de manifiesto el interés de RTVE en retransmitir este año La Tomatina, y no sólo, porque sobre la mesa, la voluntad de seguir colaborando en los próximos años, ha afirmado.

Por su parte, el Presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha añadido que la institución seguirá estando al lado de la fiesta.

"No importa de dónde vengan los participantes ni el idioma ni su cultura. Durante unas horas, miles de personas procedentes de todo el mundo comparten una misma experiencia en las calles de Buñol. Y eso tiene un valor extraordinario", ha recordado.

Fiesta "sin barreras"

Bajo el lema de "abrazar la diversidad y no dejar a nadie atrás", el Ayuntamiento ha presentado una batería de medidas novedosas para garantizar la accesibilidad universal en el evento, contando con el asesoramiento y la colaboración de Regina, conocida en redes sociales como @nimasnimano.

En primer lugar, más allá de mantener la tradicional zona reservada para personas con movilidad reducida, este año se amplía el apoyo.

Cualquier persona con discapacidad que comunique previamente sus necesidades contará con asistencia y acompañamiento del equipo de voluntarios antes y durante el evento, tal y como ha apuntado la organización.

Por otro lado, se reforzará el equipo de voluntarios dedicado en exclusiva al apoyo de estos asistentes.

Además, esta edición implementa la Pulsera '+ ACCESIBLE', un nuevo distintivo como identificación oficial para facilitar el acceso tanto al recinto general como al área reservada.