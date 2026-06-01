El Festival de Les Arts se queda en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con limitadores de ruido para cumplir la sentencia

El Festival de Les Arts se queda en su ubicación original, la Ciudad de las Artes y las Ciencias con limitadores de ruido para cumplir la sentencia.

Así lo confirmó este lunes la promotora, a cuatro días del evento, que se celebrará este viernes y sábado. Lo hará con un nuevo horario (cerrará a la una de la mañana) y con una serie de medidas extraordinarias para evitar que se superen los decibelios permitidos por la ordenanza de contaminación acústica.

De esta manera, se despeja la incógnita sobre el único macroevento que seguía programado en el emblemático complejo diseñado por Santiago Calatrava, después de que la justicia diera la razón a los vecinos de la zona, que habían denunciado el ruido que provocaban los conciertos.

Según avanzó EL ESPAÑOL, la empresa había invertido en soluciones tecnológicas con la intención de no tener que reubicarse, como sí hizo el Big Sound, que se decantó por Torrent.

"Este año damos un paso más incorporando nuevas medidas y soluciones técnicas para mejorar la experiencia dentro del recinto, favoreciendo la convivencia con los vecinos y la ciudad", señalaron desde el festival en sus redes sociales.

En esta línea, destacaron nuevas barreras acústicas, un doble apantallamiento en el escenario principal, una nueva distribución sonora y la reorientación de los escenarios.

Plan de acción

La promotora comunicó el viernes su plan de acción en materia de contaminación acústica en el que se comprometió a emitir por debajo de la normativa, con limitadores de sonido.

El informe técnico de los promotores, aportado por CACSA al Ayuntamiento, plantea la instalación de limitadores acústicos (uno en cada escenario) con discriminación horaria para los diferentes niveles de emisión en horario diurno y nocturno.

Con esta configuración prevista de emisión "máxima" y las medidas de "apantallamiento" a implantar, la promotora "prevé dar cumplimiento" a los requisitos de la normativa acústica.

Los limitadores se ubicarán en las mesas de control técnico de cada escenario, y para garantizar que no se supere el nivel de 90 decibelios en el foco emisor establecido en la ordenanza, se establecen dos niveles de control acústico, en periodo diurno y nocturno, con diferentes niveles a su vez para cada escenario.

Durante el día, se determina en el escenario principal un nivel de 85 dBA a 50 metros del escenario; en el dos, de 85 dBA a 30 metros del escenario y en el tres, de 85 a 25 metros del escenario.

Para la noche, los niveles serían de 80 dBA a 50 metros del escenario en el principal; de 80 dBA a 30 metros del escenario en el segundo, y en el tercero de 80 dBA a 25 metros del escenario.

Sentencia judicial

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia puso límites estrictos a la celebración de eventos musicales masivos en este espacio debido al ruido que afectaba a los vecinos.

Instó al Ayuntamiento de Valencia y a CACSA a prohibir o reubicar cualquier actividad que supere los límites que marca la ordenanza.

El juez estima que el ruido de los eventos (en la sentencia analiza el Big Sound, un concierto de Raphael y de la discoteca Umbracle) vulnera derechos fundamentales de los vecinos y condena al Consistorio a indemnizarlos con 3.000 euros a cada uno de los demandantes.

En este contexto, el Ayuntamiento instó a CACSA, que es quien otorga las licencias para los eventos, a cumplir con la sentencia.

Por su parte, CACSA solicitó a los tribunales mantener las actividades musicales en su ubicación original siempre que se garantice que no se supera el ruido permitido y adoptando medidas adicionales.

Pese a esto, todos los demás festivales previstos sí decidieron trasladarse a otras ubicaciones.