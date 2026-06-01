Amaia demuestra que es única: 11.000 personas se rinden en Valencia ante el talento de una artista que brilla con luz propia

Amaia demostró este domingo en el Roig Arena de Valencia que es una artista única. Más de 11.000 personas se enamoraron de la cantante en un concierto en el que brilló con luz propia gracias a su inconmensurable talento.

Cantó sin desafinar ni una nota, tocó el piano a la perfección, bailó con una coreografía muy suya y hasta se atrevió con el arpa en una emotiva canción en la que reflexiona sobre la muerte.

Fue uno de los momentos más especiales de la noche, en el que el auditorio enmudeció para escuchar y sentir a Amaia. No fue la única interpretación que dejó al público sin palabras, algo que no suele ser habitual en los conciertos de pop multitudinarios.

Sucedió con su versión al piano de la mítica canción de Papá Levante Me pongo colorada, con su ya mítico Zorongo Gitano de Lorca y, por supuesto, con Yamaguchi, con un trozo en japonés, en el que demostró su potencia y su control vocal.

En cuatro actos, la pamplonesa hizo un recorrido por toda su trayectoria. El público celebró sus primeros temas, como Relámpago,Nuevo verano o La canción que no quiero cantarte, su conocida colaboración con Aitana.

El grueso de su actuación, sin embargo, fue para presentar en directo las canciones de su último álbum, Si abro los ojos no es real, un disco en el que evoluciona hacia un pop más vanguardista y con letras más trascendentales.

Amaia durante su concierto en el Roig Arena. EE

Se nota su madurez en el sonido -ahí está la influencia de otros artistas del momento como Ralphie Choo o DRUMMIE-, pero también en los temas sobre los que reflexiona. Ya no son canciones de amor o desamor propias de una adolescente.

Amaia aborda ahora la relación, muchas veces complicada, entre madres e hijas, la madurez y también la muerte. "Se ha presentado una verdad, que todos vamos a morir y no se puede negociar", interpreta en Ya está.

Y entre todo este recital, Amaia sigue siendo la misma chica natural y sin complejos que no duda ni un segundo en parar el concierto para hablar con sus fans de la primera fila o para cantar el cumpleaños feliz a una de las asistentes. Ha habido un error técnico y necesita hacer tiempo, cuenta con desparpajo.

El cierre lo pusieron el folklore de Aralar, el romanticismo de Tengo un pensamiento y la fuerza de Bienvenidos al show, que paradójicamente, fue su despedida.

Acompañada de su inseparable piano, la artista construyó un concierto de más de dos horas en el que demostró una gran versatilidad y, sobre todo, su amor por la música. Fue toda una declaración de intenciones de que Amaia parece no tener límites.