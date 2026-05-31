El pueblo ideal para comer la mejor paella y ver el mar: 800 vecinos, mucha huerta y de origen musulmán

La paella valenciana es uno de los símbolos más internacionales del territorio. Y como tal, es precisamente en la Comunitat donde se pueden degustar este auténtico plato tradicional.

En concreto, uno de los mejores lugares para hacerlo es El Palmar, en Valencia, un municipio de 800 vecinos de origen musulmán y con mucha huerta a su alrededor.

Por ejemplo, allí se encuentra el restaurante Bon Aire. Sus reconocimientos en certámenes gastronómicos consolidan su papel como templo del arroz auténtico valenciano.

El Palmar es una pequeña pedanía de Valencia que, cultural y medioambientalmente, es el núcleo y alma de la L'Albufera.

Sus orígenes se remontan a la ocupación musulmana en el año 711 d.C.

En 1238, el rey Jaume I conquista el Reino de Valencia y lo reparte entre los repobladores cristianos menos l'Albufera y la Devesa, que se los queda él mismo y concede el derecho de explotación de la pesca.

Actualmente se trata de un enclave único en la ciudad de Valencia donde se puede disfrutar de un agradable paseo y degustar la gastronomía tradicional.

Porque la paella valenciana es el símbolo gastronómico que ha traspasado fronteras hasta ser mundialmente conocida.

De hecho, ha sido declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial para preservar la receta y las tradiciones sociales y agrícolas que rodean su preparación.

El reconocimiento oficial fue otorgado por la Generalitat Valenciana en noviembre de 2021, y posteriormente recogido en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2022, asegurando así su protección a nivel nacional, ya que la paella no se entiende solo como un plato, sino como una experiencia cultural compartida.

Para su reconocimiento, se estableció una receta oficial con diez ingredientes indispensables: arroz con Denominación de Origen Valencia, pollo, conejo, judía verde plana, garrofón, aceite de oliva, agua, tomate, sal y azafrán.

Algunos cocineros añaden pimentón dulce, romero o caracoles, según la temporada. Sin embargo, se excluyen ingredientes populares en versiones modernas como guisantes, chorizo o mariscos, ya que no concuerdan con la tradición valenciana.

La paella ha trascendido lo culinario para convertirse en un ritual social. Reunir familia y amigos alrededor del fuego, compartir el arroz y respetar los tiempos son costumbres que refuerzan la identidad comunitaria.

Paseo en barca

Además de probar la auténtica paella valenciana en múltiples restaurantes de El Palmar, en este núcleo urbano también se puede disfrutar del inmenso lago de l'Albufera.

Por ejemplo, uno de los mejores planes que hacer es ver el atardecer desde su embarcadero o, mejor aún, desde una barquita en medio del lago.

Un rato en el embarcadero de El Palmar de Valencia te permite experimentar la sensación de que el tiempo ha quedado suspendido en este pedacito del planeta porque no ha cambiado apenas en décadas, algo bastante difícil de encontrar hoy en día.