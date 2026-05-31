Parece Suiza pero está en España: el pueblo con un castillo de la Edad Media y con rutas de puentes colgantes

Ya ha llegado el calor y el buen tiempo. La Comunitat Valenciana, si destaca en algo a nivel turístico, es en la excelsa calidad de sus playas; sin embargo, los municipios y paisajes de interior constituyen también un reclamo único alejado del ruido de la masificación.

Uno de esos municipios en los que uno puede transportarse directamente a Suiza gracias a sus paisajes repletos de naturaleza y espacios verdes es Chulilla.

Ubicado en la comarca de Los Serranos, este pueblo cuenta con una población de tan solo 710 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero, gracias a su turismo rural y natural se ha convertido en una referencia del interior de la provincia de Valencia.

Chulilla es uno de los destinos más destacados del interior de la región gracias a la combinación de patrimonio histórico, paisajes montañosos y rutas naturales.

El municipio conserva el encanto de los pueblos tradicionales mediterráneos, con calles estrechas, fachadas blancas y rincones que mantienen su carácter histórico junto al cauce del río Turia.

El principal símbolo de la localidad es su castillo de origen musulmán, construido sobre una elevación rocosa desde la que se domina gran parte del cañón del Turia.

Esta fortaleza permite disfrutar de espectaculares vistas panorámicas del entorno natural y constituye uno de los mejores miradores del municipio. Además, las paredes verticales que rodean la zona son conocidas internacionalmente por ser visitadas por escaladores profesionales.

El casco histórico de Chulilla reúne algunos de sus espacios más representativos, como la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, edificada en el siglo XVIII, y la Ermita de San José, conocida popularmente como 'San Josepe'.

Entre los enclaves naturales más visitados destaca el Charco Azul, una tranquila zona del río Turia rodeada de altas paredes rocosas y vegetación mediterránea.

Este paraje ofrece uno de los paisajes más fotografiados de Chulilla gracias al intenso color del agua y al espectacular entorno que lo rodea.

Otro de los grandes atractivos turísticos es la Ruta de los Pantaneros, un recorrido senderista que conecta el casco urbano con el Paraje Natural Municipal de Los Calderones.

El itinerario atraviesa gargantas y cañones mediante puentes colgantes y senderos junto al río, convirtiéndose en una de las experiencias más populares para descubrir la naturaleza de Chulilla.

Puentes colgantes

Los puentes colgantes de Chulilla forman parte de la conocida Ruta de los Pantaneros, uno de los recorridos senderistas más populares del interior valenciano.

Puentes colgantes de Chulilla. Turisme Comunitat Valenciana

El recorrido de los puentes colgantes discurre por el Paraje Natural Municipal de Los Calderones, un entorno caracterizado por gargantas estrechas, vegetación mediterránea y espectaculares formaciones rocosas.

Construidos originalmente para facilitar el acceso de los trabajadores a las presas hidroeléctricas de la zona, los puentes colgantes han sido restaurados para uso turístico y deportivo.