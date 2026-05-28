El refugio de David Villa en un pueblo de 1.400 habitantes: un paisaje minero perfecto para amantes de la naturaleza

Hay jugadores que dejan huella y David Villa lo hizo en Valencia. Asturiano de nacimiento, el 'Guaje' dejó recuerdos imborrables en la memoria de todos los valencianistas y se convirtió en leyenda en tan solo cinco temporadas en Mestalla.

Pese a que es muy querido en Valencia por los 'ches' y él mismo ha confesado su amor por el club y la ciudad, el exfutbolista siempre ha recordado el vínculo que le une a su pueblo natal en Asturias.

Tuilla es una pequeña localidad del norte de España que cuenta con una población de tan solo 1.429 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero, además de ser el lugar de nacimiento del 'Guaje', esta pequeña localidad del concejo de Langreo en Asturias es popular por su carácter de pueblo minero, su entorno natural de media montaña y su tradición de fiestas cercanas.

Ubicado en pleno centro de Asturias, este rincón del valle del Nalón combina la memoria del carbón con paisajes abiertos y miradores que invitan a descansar ante la naturaleza.

Tuilla fue durante siglos un núcleo de extracción carbonífera, en el que se alternaban pozos, vías y estructuras industriales con casas de piedra y tejado de pizarra. De hecho, el propio David Villa es hijo de minero.

Rutas senderistas

Junto a su carácter minero, también es muy popular por su naturaleza, sus parajes y las rutas senderistas.

La ruta de las Sendas de Tuilla comienza en el pueblo y asciende hacia La Braña, atravesando antiguos caminos mineros y zonas boscosas. Durante el recorrido aparecen lavaderos tradicionales, fuentes rurales y vistas sobre el valle del Nalón.

Uno de los puntos más conocidos del itinerario es el Mirador del Peruano, situado en el Picu Ceacal. Desde allí se contemplan las montañas centrales de Asturias y pequeños pueblos como Baeres, rodeados de prados verdes y senderos tradicionales.

El recorrido también pasa por la Braña del Río y antiguas explotaciones mineras que recuerdan el pasado industrial de Langreo.

Futbolista de leyenda

David Villa comenzó su trayectoria futbolística en Tuilla, Asturias, jugando en equipos modestos antes de destacar en el Sporting de Gijón. Su talento como delantero llamó rápidamente la atención del mundo del fútbol por su olfato goleador.

Tras triunfar en el Real Zaragoza y el Valencia CF, David Villa fichó por el FC Barcelona. Con el club azulgrana conquistó títulos la Liga y la Champions League antes de recalar en el Atlético de Madrid. Más tarde siguió su carrera en Estados Unidos y en Japón, donde se retiró en 2020.

Con la selección española, David Villa se convirtió en uno de los mejores goleadores de su historia. Fue pieza clave en la conquista de la Eurocopa 2008 y del Mundial de Sudáfrica 2010, consolidándose como una leyenda del fútbol español.