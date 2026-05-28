El pueblo ideal para una escapada: Conjunto Histórico y castillo del siglo XV declarado Monumento Artístico

La Comunitat Valenciana cuenta con un municipio que lo tiene todo: naturaleza, historia y arte.

Se trata de Xàtiva, un pueblo ideal para realizar una escapada y disfrutar de su Conjunto Histórico y del castillo del siglo XV que está declarado Monumento Artístico.

Incluso la propia Generalitat lo reconoce desde abril de 2023 como Municipio Turístico de la Comunitat.

Esta distinción permite, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana con el fin de que puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben.

En el municipio existen múltiples puntos de interés histórico y cultural. El enclave más llamativo es el castillo de Xàtiva, un punto de gran valor con impactante paisaje.

Se trata de una fortaleza que fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural en 1992.

El recinto se encuentra dividido en dos, unido por una doble línea de muralla. Una de ellas es el Castillo Menor, que está asentado sobre los restos íberos y romanos. Es la parte más antigua del castillo, y cuenta con unas fantásticas vistas panorámicas al valle de Bixquert.

La otra parte es el Castillo Mayor, construido ya pasado el período medieval. Es más amplio y está mejor conservado. Cuenta con unas imponentes murallas y, tras la conquista del rey Jaume I, se convirtió en la principal fortaleza de defensa entre Castilla y el Reino de Valencia.

También destaca el Ex-Convent de Sant Domènec, y la gran cantidad de iglesias, ermitas, fuentes y casas señoriales que conforman la parte más antigua de la ciudad.

La localidad de la comarca de La Costera incluso llegó a ser capital de la provincia de Xàtiva entre los años 1822 y 1833, antes de la división territorial del territorio entre las actuales Valencia y Alicante.

En el pasado fue cuna de los papas Borja, mientras que en la actualidad, su casco antiguo está lleno de iglesias, palacios y calles con encanto.

Situada en un entorno privilegiado en plena naturaleza, conserva la esencia y la cultura valenciana tanto a nivel histórico como social o gastronómico.

Monumentos históricos tan bien conservados y con tanta historia como el Castillo de Xàtiva son muy difíciles de encontrar, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto del país.