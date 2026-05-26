Confirmado: la piscina de 2.243 m2 y 4 toboganes que reabre el próximo 6 de junio tras una inversión de 984.000 €

La piscina del parque de Benicalap reabrirá el próximo 6 de junio. Así lo anunció la alcaldesa de Valencia este lunes, en una visita al recinto.

Tras una inversión de 984.117,20 euros que ha permitido concluir las obras de rehabilitación y remodelación programadas, el complejo estará listo de cara a la temporada estival.

La piscina (de más de 2.243 m2 de superficie) fue construida en el año 1983 en el interior del amplio espacio verde urbano de Benicalap, de unos 80.000 metros cuadrados.

El conjunto cuenta con una piscina recreativa con cuatro toboganes multipista, una zona de agua activa (con cascadas, cañones, banco de burbujas) y un parque de agua infantil, con modernos juegos acuáticos y toboganes.

También dispone de amplias zonas de pinada, cafetería-bar, rocódromo, arenero e hinchables.

Las instalaciones permanecerán abiertas hasta el 6 de septiembre. El horario de acceso será de lunes a viernes, de 12:00 a 18:30; y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 19:00.

Obras

"Se trata de la actuación de rehabilitación integral más importante llevada a cabo desde hace mucho tiempo, que supone una inversión de un millón de euros", subrayó María José Catalá.

Acompañada por la concejala de Deportes, Rocío Gil, la primera edil recordó que esta piscina de verano se une a las piscinas estivales que ya han renovado en los últimos tres años.

La alcaldesa de Valencia visita la piscina de Benicalap. EE

"Durante este mandato hemos efectuado una renovación y mejora de todas las piscinas de verano de Valencia, la del Parque del Oeste, que junto con esta abrirá el 6 de junio absolutamente renovada, además de la de Castellar-l’Oliveral y la del Palmar", indicó Catalá.

"Ha sido una puesta a punto muy exigente -ha añadido la alcaldesa- que ha incluido la renovación de toda la maquinaria y todas las instalaciones".

La rehabilitación de la piscina se suma a los trabajos ya concluidos de adecuación del Polideportivo de Benicalap, que han supuesto una inversión de otros 300.000 euros.

La mercantil Veolia Servicios Lecam SAU ha sido la encargada de los trabajos de rehabilitación integral de la piscina de verano de Benicalap.

La actuación incluye la sustitución de las tuberías desde las dos salas de máquinas hasta la impulsión y skimmers, la sustitución de los sistemas de filtración tanto en la piscina grande como en la pequeña, y la reparación y sustitución de puertas en vestuarios y aseos públicos.

Asimismo, se han renovado las luminarias antiguas con tecnología led, y se han colocado sumideros en todo el perímetro de los vestuarios y en la zona de playas.

Piscina de Benicalap. EE

Finalmente, se ha reparado la cubierta del edificio de vestuarios y el sistema de canalización de las aguas.

El plazo de ejecución de las obras, previsto que se prolongara hasta los seis meses, terminó demorándose más a causa de "las numerosas lluvias", señaló el consistorio.

Polideportivo

A todo ello se suma la actuación de renovación del polideportivo, que concluyó el pasado mes de abril, "y que fue fruto de un proceso participativo realizado en el marco de la Comisión deportiva de Benicalap", recordó Catalá, para subrayar que "constituye una respuesta a las demandas realizadas por el tejido asociativo y por los vecinos de la zona".

"Los vecinos de Benicalap y Ciutat Fallera ya disfrutan de unas instalaciones completamente renovadas, gracias a una muy necesaria inversión -270.000 €- teniendo en cuenta que era urgente reparar los agrietamientos existentes en distintas partes de las pistas, así como el levantamiento del pavimento en algunas partes en el pasillo de acceso a las pistas de tenis", explicó la dirigente.

El polideportivo de Benicalap contiene un campo de fútbol de césped artificial (dividido en dos campos de fútbol 7), dos pistas de tenis, una pista multideportiva (fútbol y baloncesto) y un frontón (antes había dos, pero uno de ellos se ha convertido en zona de calistenia).