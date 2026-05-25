À Punt cifra en 600.000 espectadores la audiencia de las once retransmisiones taurinas de Las Ventas

À Punt cifra en 600.000 espectadores de la Comunitat Valenciana la audiencia de las once retransmisiones taurinas de Las Ventas.

La radiotelevisión pública valenciana reafirma el éxito de su apuesta por los toros con un fin de semana "de récord" que consolida este contenido como uno de los más seguidos.

Con una media de 90.000 espectadores a lo largo de casi dos horas y media de retransmisión, la corrida de ayer domingo, 24 de mayo, desde Madrid, registró un 8,7% de share para seguir la actuación de los toreros Fortes, Víctor Hernández y David de Miranda.

En total, 169.000 espectadores pasaron por À Punt a lo largo de la tarde-noche para seguir esta corrida de toros de San Isidro, con picos que alcanzaron el 10,8 % de share.

Hace ahora un año que la dirección de À Punt impulsó los contenidos taurinos, en una línea que hoy "se ve plenamente reforzada por el apoyo de la audiencia".

Según informa la cadena en comunicado, la media es de 136.000 espectadores por cada emisión, lo que se traduce en una fidelidad del 37,2%.

"Estos datos evidencian el interés por una realidad profundamente arraigada en la Comunitat Valenciana, vinculada a la memoria, las tradiciones y la vida de nuestros pueblos", indica.

En este contexto, la radiotelevisión pública refuerza su papel como servicio esencial para la sociedad, "dando visibilidad a las expresiones culturales que forman parte de nuestro patrimonio colectivo".

À Punt consolida así un modelo de servicio público que conecta con la ciudadanía y que apuesta por reflejar la identidad y la pluralidad de la sociedad valenciana.

Retransmisiones

La tarde taurina comenzó a las 18:00 horas con el programa La plaça, presentado por Jorge Casals.

Con 72.000 espectadores, este espacio sirvió de aperitivo para la faena que debían realizar los matadores con los toros de Alcurrucén.

La oreja que cortó David de Miranda y la entrega de Fortes y Víctor Hernández hicieron que À Punt fuera la segunda opción elegida por los aficionados de toda la Comunitat Valenciana durante buena parte de la tarde de este domingo, solo superada por Antena 3, con la narración del propio Jorge Casals y los comentarios del ex torero Manolo Carrión.

Fortes, en Las Ventas. À Punt

Por su parte, la corrida del sábado 23 de mayo, desde Bocairent, congregó en algún momento de la tarde a 176.000 espectadores, con una audiencia media del 6,2% y picos que alcanzaron el 9,5% de share.

De la misma manera que ocurrió este domingo, la retransmisión taurina se convirtió en varios momentos de la tarde en la segunda opción de los valencianos, solo por detrás de La 1.

Además, la televisión pública destaca que los toros se han situado en el 5º puesto entre los programas de entretenimiento más vistos de la cadena en 2026, por detrás de las Mascletaes, las Fallas, Atrapa’m si pots Llegendes y La Cuina de Morera.

Además del programa semanal de televisión La plaça, À Punt emite los viernes por la tarde el espacio radiofónico Terra de bous, presentado por Germán Estela.

Feria de San Isidro

La Feria de San Isidro continúa en la radiotelevisión pública valenciana. À Punt retransmitirá desde Las Ventas las siguientes corridas a partir de las 19:00 horas: