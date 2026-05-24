El pueblo español perfecto para recorrer a pie: cascadas de 25 metros y un palacio conocido como "la Alhambra valenciana"

Con el buen tiempo, cada vez más familias y amigos buscan lugares en los que poder hacer una escapada y disfrutar de la naturaleza y el patrimonio histórico de las localidades de la Comunitat Valenciana.

Una de las excursiones más divertidas es a la localidad de Anna, en la comarca de la Canal de Navarrés, que se encuentra a poco menos de una hora de distancia de la ciudad de Valencia.

El municipio valenciano cuenta con una población de 2.600 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una localidad que no solo destaca por sus espacios naturales, sino por su patrimonio histórico y cultural.

Y es que en Anna se encuentra el Palacio de los Condes de Cervelló, un monumento histórico que actualmente actúa como sede del museo etnológico y del museo dedicado al agua.

Conocida como "La Alhambra valenciana", se trata de un palacio rehabilitado de tal belleza que incluso llega a compararse con el complejo monumental ubicado en Granada.

El diseño actual del palacio data del siglo XVII. Sin embargo, este emblema arquitectónico existe desde 1244, cuando el rey Jaume I da a la Orden de Santiago la Villa de Anna, según relatan los archivos.

Cuatro siglos después de ese evento, sobre los restos del castillo inicial se levantó el palacio que prevalece a día de hoy. Esto fue posible gracias a la concesión del condado de Anna por Felipe III a Fernando Pujades de Borja.

Cascadas de 25 metros

A la localidad se la conoce por su riqueza natural gracias a La Albufera o Lago de Anna, siendo el lugar perfecto para una escapada con la llegada del buen tiempo.

Las piscinas naturales de la zona, especialmente en el Gorgo Catalán, en la Fuente de Marzo o en l'Albufera de Anna, sobresalen por la pureza del agua, su fácil acceso y su belleza.

Anna. Turisme CV

En primer lugar, el Gorgo Catalán es una de las pozas más visitadas de la localidad. Con zonas habilitadas para el baño, cuenta con un acceso sencillo y una zona habilitada para el descanso, lo que lo ha convertido en una opción popular para quienes buscan una alternativa a la playa.

A escasos metros se encuentra la Fuente de Marzo, un manantial que brota con fuerza especialmente en época de lluvias. Este rincón, menos frecuentado que otros de la zona, destaca por tener un aire más salvaje y tranquilo.

L’Albufera de Anna, por su parte, es el lugar más emblemático del municipio, una laguna de origen natural adaptada para el uso recreativo, con zonas de baño, áreas de pícnic y actividades como el paseo en barca.