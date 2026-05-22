El pueblo de Castellón que abre un nuevo parque acuático de más de 5.000 m2 este verano: con zona de piscinas temáticas

Un nuevo parque acuático abrirá sus puertas el próximo 1 de julio en la Comunitat Valenciana. La Vall d'Uixó trabaja para tener listo un complejo acuático de más de 5.000 m2.

El Ayuntamiento confirmó la apertura del nuevo recinto, ubicado en el Paratge de Sant Josep, una vez finalicen los últimos trabajos de adecuación y puesta a punto de esta infraestructura.

La alcaldesa del municipio, Tania Baños, destacó que se da "un paso muy importante" de un proyecto que marcará "un antes y un después" en la oferta turística y de ocio de la ciudad.

En este sentido, remarcó que se trata de una infraestructura estratégica que aporta "valor añadido a la Vall" y que permitirá retener durante más tiempo a las personas que visitan las Coves de Sant Josep.

Las antiguas piscinas de verano se van a transformar en un complejo acuático de más de 5.000 m2, con una zona de piscinas temáticas con varios toboganes, un splashpark con juegos de agua para los más pequeños, una gran zona de solárium, espacio verde y un quiosco-cafetería con terraza.

Además, contará con nuevos accesos, vestuarios, baños y zonas de almacén y maquinaria.

Obras del parque acuático del Paratge de Sant Josep, en la Vall d'Uixó. EE

Baños recordó que este proyecto responde a una demanda ciudadana "que ahora se hace realidad".

"Hace unos años realizamos una encuesta a más de 1.200 personas y una de las peticiones más repetidas era tener una piscina de verano más lúdica, familiar y adaptada a las nuevas necesidades de la ciudad", explicó.

Gestión del parque

La empresa pública Emsevall se encargará de la gestión del parque, que en estos momentos ultima las bolsas de empleo para cubrir entre 14 y 15 puestos de trabajo vinculados al funcionamiento del recinto.

Buscan, sobre todo, a personal de socorrismo, taquillas y cafetería para garantizar la cobertura del horario de apertura.

La alcaldesa también avanzó que los precios de la entrada serán "asequibles" y que se pondrán en marcha bonos especiales y descuentos para los vecinos y vecinas de la Vall d'Uixó.

"Queremos que este sea un recurso turístico potente, pero también un espacio que la gente de la Vall d'Uixó sienta como propio", señaló.

La Vall d’Uixó

Ubicada en la Plana Baixa de Castellón, la localidad es perfecta para una escapada completa: desde realizar actividades de turismo activo hasta descubrir maravillas geológicas e históricas.

Les Coves de Sant Josep o de la Font es un tesoro natural de estalactitas y estalagmitas recorrido por un increíble río subterráneo navegable (y el más largo de Europa).

Pero además de esta magnífica cavidad, La Vall d’Uixó es un enclave en el que la historia ha dejado restos arqueológicos de incalculable valor.

Uno de esos ejemplos es el poblado ibérico de Sant Josep; o el recorrido de la Línea XYZ, un cinturón defensivo construido en 1938 que unía Cuenca con Almenara y que conserva trincheras, cinturones defensivos y otras construcciones bélicas.

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, en la Vall d'Uixó (Castellón). Turisme CV

Del casco urbano destaca el mercado municipal que, además, es un museo de arte urbano contemporáneo.

Pero si hay algo imprescindible a hacer es probar un arroz empedrat, una receta tradicional que lleva arroz, alubias, bacalao seco, pimentón y ajos, y se sirve meloso.