Aitana, la 'superestrella' que desató la locura en Valencia: "Todas somos perfectas, que nadie nos diga lo contrario"

Es la superestrella del pop español. De eso no hay duda. Valencia se rindió a sus pies en una primera noche mágica en el Roig Arena.

Aitana volvió a demostrar que es la "chica perfecta" sobre el escenario, pero también dejó un mensaje para las jóvenes: "Todas somos perfectas, con nuestras imperfecciones, que nadie nos diga lo contrario".

Recostada desde la cama de ese Cuarto Azul -el de su infancia- que articula toda la narrativa del concierto -y del propio disco-, la catalana emergió para interpretar 6 de febrero.

Y se desató la locura. Las miles de 'aitaners' ataviadas con prendas azules y estrellas plateadas enloquecían al ver aparecer a su artista favorita.

Algunas, incluso, contaron a este diario que habían llegado al recinto a las 7:00 de la mañana.

Pero las horas de espera no habían quitado ni una pizca de energía e ilusión a una madre e hija que ocupaban los puestos 18 y 19 de la cola -así lo indicaba en su mano-, a escasos minutos de ver actuar a su cantante favorita.

Muchas portaban pancartas en las que había escrito que uno de sus sueños era abrazarla. "Ahora bajo y os abrazo", respondió la catalana.

Incluso Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia 2026 -que ya demostró ser una fiel seguidora-, se agolpó en la primera fila para tocar la mano a su ídolo.

Hasta se preparó una pancarta donde le decía a Aitana quién era.

Para Marta, Aitana es su cantante favorita. Ya lo decía en las entrevistas durante las pruebas como preseleccionada para ser fallera mayor infantil de Valencia.

Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia 2026, en el concierto de Aitana. Raquel Granell

Una vez en el cargo, hasta le hizo un homenaje, y su traje oficial como fallera mayor infantil de Valencia lleva por nombre 'Azul cristalino' en honor a la letra de la canción de Aitana Cuarto azul.

Desde su faceta más íntima, con baladas como Cuando hables con él, Música en el cielo o la mítica Vas a quedarte, logró dejar al recinto completamente hipnotizado.

También la catalana volvió a mostrar su lado más sensual con el nuevo dancebreak de Miamor con Toxic de Britney Spears.

Pero, sobre todo, reinaron las ganas de pasarlo bien, en una auténtica celebración colectiva: Las Babys levantó a bailar a todo Roig Arena, antes de dar paso a un desenlace cargado de emoción con La chica perfecta -la canción que originalmente canta junto a Alaska-.

Aitana actúa ante más de 16.000 personas en el Roig Arena. Raquel Granell

Y, con esa conexión psíquica que le conecta con sus fieles seguidores, llegó el final de la noche, mientras invitaba al público a corear con fuerza su estribillo.

El single que se ha posicionado como uno de los mayores éxitos del pop nacional reciente, Superestrella, puso el broche final del primer concierto de Aitana en Roig Arena.

La cita se repetirá este viernes 22 de mayo, nuevamente ante más de 16.000 fans -algunos ya esperan en el exterior-, que volverán a cantar sus canciones favoritas al unísono.