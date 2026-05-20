Apertura confirmada: abre un nuevo buffet libre de sushi en pleno centro de Valencia con menús por menos de 20 euros

Llega un nuevo local al centro de Valencia. La comida asiática es una de las modas gastronómicas del momento en la ciudad, con muchos establecimientos nuevos abriendo en las calles más céntricas.

Ahora, junto a la plaza del Ayuntamiento de la capital del Turia, ha abierto sus puertas Karuma Sushi & Grill, un nuevo local ubicado junto a Starbucks y muy cerca de KFC y el resto de locales del Paseo de Ruzafa.

Se trata de un restaurante con una propuesta gastronómica que combina la cocina asiática con lo mejor de la parrilla y que aterriza en una ubicación inmejorable con precios bastante competitivos.

En su carta, de hecho, cuenta con diferentes opciones para disfrutar del buffet libre que ofrecen en el establecimiento. En primer lugar, de lunes a jueves, el precio del menú para los adultos no llega a los 20 euros, mientras que, para los niños, el precio es de 12,50 euros.

Estos precios cambian para las opciones nocturnas, cuando los precios generales ascienden hasta los 25,50 euros, mientras que, el menú infantil cuesta 13,50 euros.

En fin de semana, los precios cambian y aumentan un poco más hasta los 28,50 euros, mientras que para los niños el precio del buffet tan solo aumentará hasta los 14,50 euros.

Carta creativa

La carta de Karuma Sushi & Grill apuesta por una cocina japonesa moderna con rolls creativos, nigiris flameados y platos a la brasa que mezclan producto mediterráneo y técnicas asiáticas. Los usuarios destacan especialmente la variedad y la creatividad de las propuestas.

En Google, muchos clientes valoran la calidad del pescado, el ambiente elegante y el trato cercano del personal. Las reseñas también mencionan que el local sorprende por su decoración contemporánea y por una experiencia gastronómica más elaborada que la de un buffet japonés habitual.

Las opiniones coinciden en recomendar algunos de sus platos estrella, como los uramakis especiales, el sashimi y las propuestas a la parrilla. La mayoría de usuarios considera que la relación calidad-precio está por encima de la media en Valencia, especialmente para cenas y ocasiones especiales.