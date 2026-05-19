El festival de 'hard techno' Blackworks llega por primera vez a Valencia con dos días de baile: reunirá a 8.000 'ravers'

Blackworks ya es un referente internacional de la música hard techno. Pero ahora, por primera vez, aterriza en Valencia con dos días de baile, en los que reunirá a 8.000 'ravers'.

"Cualquiera puede tener un buen cartel. La diferencia es la comunidad y la producción. Es en lo que más me caliento la cabeza, en seguir sorprendiendo". En estos términos se pronunció Dani Novoa, el fundador de esta marca, en el Fun Business Days 2026.

Con esta máxima, Novoa prepara en Puerto de Sagunto un sofisticado festival de electrónica con una producción audiovisual de vanguardia y decoración tecno-futurista.

Desde hacía años, los amantes valencianos de esta música pedían insistentemente en las redes sociales un evento de la firma en su tierra y, por fin, este verano, se cumplirán sus deseos: los próximos 11 y 12 de julio.

La organización espera que se agoten las 8.000 disponibles por día, que ya se encuentran a la venta desde 29€ en la web oficial.

Porque desde Blackworks quieren llevar su identidad por todo el mundo y ofrecer experiencias que realmente valgan la pena, con "menos eventos, pero mejor y más masivos".

"La ansia de expansión que tuve hace un par de años o tres ya no la tengo. Tenemos planes de hacer fiestas en Asia, América, Australia y hay que saber seleccionar y elegir", confesó el propio Novoa.

Porque lo que diferencia los eventos de Blackworks respecto a otros es "el sentimiento de identidad".

"Eso también ha sido un reto: pasar de salas de 1.000 personas a hacer un evento como el de Ifema, tan masivos y que la gente no pierda la sensación de pertenecer", señaló el creador.

Festival

Blackworks Open Air transformará el Port de Sagunt y desplegará enormes pantallas LED, una iluminación deslumbrante y su omnipresente color rojo, key visual identificativo de la marca.

Miles de valencianos de entre 18 y 25 años descargarán toneladas de energía en la pista de baile ataviados con su singular estética de tribu urbana: outfits negros, gafas de sol oscuras, botas de rollo cyberpunk…

Blackworks. EE

La programación artística del sábado está formada por BIIA, Daria Kolosova, Dexphase, Skyption, Luciid, SNTS, Svetec y Warface.

El domingo actuarán Jazzy, Natte Visstick, Nikolina, Remco Beek Wilder, Tarkno, Restricted, Samuel Moriero y Zapravka.

Hace dos meses, Blackworks reunió en IFEMA Madrid a 40.000 ravers. La gira europea recalará ahora por primera vez en formato festival en Valencia.

Con un horario de 12:00 a 0:00 horas, la fiesta aglutinará un ambiente musical inmersivo, diseño de alta tecnología y bailes frenéticos.

Irrupción del género

Este género, que es una evolución del techno clásico, pero con altas pulsaciones (155-160 beats por minuto), se baila de forma acelerada y con una poderosa descarga de energía.

Desde la pandemia, este estilo es más que una tendencia sonora: es la seña de identidad de una generación de jóvenes que han hallado en estas fiestas una válvula de escape a sus frustraciones.

En 2019, el DJ y emprendedor madrileño Dani Novoa, conocido artísticamente como Dexphase, identificó esta tendencia justo antes de que estallara la pandemia y creó el colectivo Blackworks, la marca de hard techno que arrasa en el corazón de la Generación Z o zoomers (nacidos a partir de 1997).

Después de la covid-19 y tras la experiencia "opresiva" del confinamiento, este movimiento explotó a gran escala y hoy se ha convertido en una empresa promotora que organiza los mayores festivales de hard techno de España.