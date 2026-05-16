Parece El Caribe pero está en España: el pueblo marinero que enamora a National Geographic por su castillo y sus playas

Pocos lugares en España consiguen enamorar a National Geographic, la prestigiosa revista que siempre marca las tendencias del turismo y las experiencias de ocio en todo el mundo.

Sin embargo, hay una localidad de la provincia que ha conseguido ese hito y que incluso la compara con El Caribe, el paradisiaco destino que es el emblema de las vacaciones soñadas por muchos.

Se trata de Cullera, ubicada a tan solo 30 minutos de la ciudad de Valencia, esta localidad es ampliamente conocida en todo el país por sus playas únicas en la Comunitat y por la riqueza de su patrimonio histórico.

En ello pone énfasis la prestigiosa revista, quien pone especial atención en el color turquesa de sus aguas y la tranquilidad de sus calas menos conocidas por los turistas.

Cabe recordar que Cullera es la localidad valenciana que mayor número de banderas azules, en reconocimiento por la calidad de sus aguas, ha recibido este 2026, incorporando dos nuevas y ganando hasta 10 galardones que entrega cada año ADEAC.

Pero, además de por sus playas, National Geographic subraya la importancia de su patrimonio histórico, especialmente destacando su castillo, una imponente fortaleza que "domina" toda la costa.

Castillo de Cullera

El castillo y las murallas de Cullera se levantan sobre la montaña que domina toda la bahía, ofreciendo una de las imágenes más reconocibles de la localidad. Su aspecto defensivo todavía permanece intacto y recuerda la importancia estratégica que tuvo durante siglos.

Esta fortaleza fue construida durante el siglo X con el objetivo de vigilar caminos, controlar accesos marítimos y proteger la costa valenciana de posibles ataques enemigos. Gracias a su privilegiada ubicación, el castillo permitía observar gran parte del territorio circundante y del Mediterráneo.

La muralla conserva todavía varias torres defensivas que servían como puntos de vigilancia permanente. Entre las más destacadas se encuentran la torre de la Reina Mora, Miranda, la del Racó de San Antonio, la Desmochada y la conocida torre Octogonal.

A lo largo de los siglos, el castillo de Cullera ha sufrido numerosas reformas y modificaciones debido a su relevancia histórica. Actualmente alberga el Museo Municipal de Historia y Arqueología y se ha convertido en uno de los principales espacios culturales y turísticos de la localidad.

Playas y gastronomía

Las playas de Cullera son uno de los grandes atractivos turísticos de la Comunitat Valenciana gracias a la calidad de sus aguas y a la amplitud de sus arenales. Entre las más conocidas destacan San Antoni, Racó y El Dosel, esta última situada junto al parque natural.

Además de las playas urbanas, la localidad cuenta con espacios más tranquilos y naturales perfectos para quienes buscan desconectar del turismo masivo. Muchas de estas zonas conservan dunas y paisajes mediterráneos únicos que convierten a Cullera en un destino especialmente atractivo durante todo el año.

La gastronomía también ocupa un lugar fundamental en la identidad de Cullera, con una cocina marcada por los productos frescos del mar y la tradición valenciana.

Arroces, pescados y mariscos son la joya de la corona de algunos de los restaurantes más conocidos y tradicionales de la Comunitat.