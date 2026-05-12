El Pobla Fest celebra su edición "más ambiciosa": con entrada gratuita, zona gastronómica y un "formato ampliado"

Tras la pasada edición, Pobla Fest 2026 regresa este sábado 16 de mayo al recinto Espai P3 con un formato ampliado que convertirá el evento en la edición más ambiciosa celebrada hasta la fecha en La Pobla de Vallbona.

El auténtico y original Tardeo Remember reunirá a miles de asistentes en torno a una jornada única con dos ambientes, zona gastronómica ampliada, merchandising oficial y entrada gratuita mediante descarga previa.

El evento dará comienzo a las 17.00 horas con Tardeo Remember, la marca registrada referente del tardeo en la Comunitat Valenciana, ofreciendo una experiencia dedicada a los himnos dance y remember de los años 90 y 2000, un ambiente pensado para disfrutar desde primera hora de la tarde.

La organización recomienda acudir temprano para no perderse ninguna de las sesiones y recuerda que las entradas gratuitas descargadas serán válidas hasta completar aforo.

En cabina estarán los DJs más representativos del sonido remember como Víctor Pérez (The Face), Jose Cabedo (Límite Local / ProDJ), Arturo Roger (A.C.T.V) y Jesús Brisa (Espiral).

También Inmaeyes (Dona festival / ProDJ), Jose Coll (Remember the Music) y Raquel Cardona -DJ K (Ex Masía).

Por la noche, Pobla Fest dará paso a una segunda experiencia musical dirigida a todos los públicos -con música comercial- a partir de las 23.55 horas.

El DJ Valdi, DJ y productor musical oficial del programa El Hormiguero en Antena 3, y DJ Joan, ProDJ y habitual en los eventos Tardeo Remember, serán los encargados de ambientar musicalmente la fiesta.

Así, la noche ofrecerá un repertorio cargado de éxitos comerciales, dance y hits actuales, manteniendo el ambiente festivo hasta la madrugada.

Además, debido a la gran acogida del evento, este año se ha ampliado la zona gastronómica para que los asistentes puedan disfrutar de comida y bebida sin necesidad de salir del recinto. El espacio contará también con merchandising oficial de Tardeo Remember.

Las entradas son gratuitas, y pueden descargarse en la web hasta completar aforo.

Asimismo, la organización ha habilitado la recogida de entradas físicas el jueves 14 de mayo en la Taquilla Casa de la Cultura de La Pobla de Vallbona, de 17.00h a 19.00h, con un máximo de dos entradas por persona, facilitando así el acceso a quienes prefieran disponer de invitación física.

La organización también aclara cómo llegar hasta Espai P desde Valencia, aunque resaltan que el recinto se encuentra en La Pobla de Vallbona, a pocos minutos de la ciudad, con fácil acceso tanto en vehículo propio como en transporte público.

En coche existe un acceso directo por la CV-35; en metro, con la línea 2 de Metrovalencia (dirección Llíria), parada La Pobla de Vallbona, a pocos minutos del recinto. Y en autobús, con la línea L145A.

Con esta nueva edición, Pobla Fest se consolida como uno de los grandes encuentros musicales y de ocio de la Comunitat Valenciana, reuniendo música remember, hits comerciales y ambiente festivo en una jornada diseñada para todos los públicos adultos.