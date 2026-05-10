El pueblo marinero con una de las mejores playas de España: aguas cristalinas y con bandera azul por su calidad

En la costa valenciana, todos los pueblos y municipios destacan por ser referencias en todo el país por la calidad de su litoral. Entre todos ellos, Canet d'en Berenguer se ha consolidado en el turismo de sol y playa gracias a su tranquilidad, sus playas y su ambiente mediterráneo.

Situado junto al mar y muy cerca del núcleo urbano de Sagunto, este municipio se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan desconectar lejos del turismo masificado.

A diferencia de otros puntos del litoral valenciano, Canet d’en Berenguer mantiene todavía la esencia de los pueblos costeros tradicionales. Sus calles, el paseo marítimo y las terrazas frente al Mediterráneo permiten disfrutar de una atmósfera relajada no solo en verano.

Uno de los mayores atractivos de la localidad es su playa. La Playa de Canet d’en Berenguer está considerada como una de las mejores de España gracias a la calidad de sus aguas y a la amplitud de su arena fina.

Tal y como se ha dado a conocer recientemente, la playa vuelve a lucir este año la Bandera Azul, un distintivo que reconoce la calidad del agua, la seguridad, los servicios y la conservación medioambiental.

Este reconocimiento, entregado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), confirma el excelente estado del litoral y convierte a Canet d’en Berenguer en uno de los destinos preferidos por muchos en la costa valenciana.

Con más de un kilómetro de longitud, la playa ofrece amplios espacios para tomar el sol, pasear junto al mar o practicar actividades deportivas. Además, las aguas cristalinas y el ambiente familiar hacen que muchas familias valencianas elijan este municipio para sus vacaciones de verano.

Canet d'en Berenguer

Ubicado a 30 minutos de la ciudad de Valencia, la localidad conserva un bonito casco antiguo con casas tradicionales y calles llenas de luz mediterránea.

Entre sus rincones destaca la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, un templo del siglo XVIII que guarda un destacado retablo renacentista del XVI.

Por otro lado, su Museo Etnológico, ubicado en una antigua casa agrícola, muestra piezas de arqueología, utensilios tradicionales y vestimenta típica. Además, su gran maqueta histórica permite imaginar cómo era el municipio a comienzos del siglo XIX.

Junto al mar se encuentra el Observatorio de Canet d’en Berenguer, un antiguo faro del siglo XIX perfecto para fotografiar. Desde allí, puedes acercarte fácilmente a la playa y disfrutar de uno de los paisajes costeros más atractivos de la Comunitat Valenciana.