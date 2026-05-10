El pueblo español donde se refugia Pablo Motos: 20.000 habitantes, iglesia del siglo XV y vino denominación de origen

El presentador de televisión Pablo Motos tiene como refugio un pueblo que destaca por el vino denominación de origen y por una historia que se remonta al siglo VII a.C.

Se trata del propio lugar donde nació y creció el periodista, el municipio valenciano de Requena. Está situado en el interior y cuenta con más de 20.000 habitantes.

Motos suele referirse a su pueblo, y recuerda cómo fueron sus inicios en el periodismo. Concretamente, en Radio Requena.

El municipio valenciano se encuentra en el interior de la Comunitat, y es popularmente conocido por su gran producción vinícola.

De hecho, cuenta con varios vinos con Denominación de Origen (DO) producidos en sus inmensas tierras cultivadas.

Para entender esta cultura vinícola se puede visitar, por ejemplo, el Caserío Rural de Sisternas.

Es un lugar que cuenta con más de 5.000 objetos que representan la vida de sus antepasados, y al finalizar el recorrido se puede realizar una degustación de vinos.

En relación con el vino, también destaca la Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena, declarada de Interés Turístico.

Es una de las fiestas más antiguas y se celebra en la localidad entre finales de agosto y principios de septiembre.

El origen de este pueblo se remonta al siglo VII a.C., momento del que se conservan algunas huellas de excavaciones arqueológicas realizadas, concretamente, en el barrio de la Villa.

Precisamente esta zona está ahora reconocida como Conjunto Histórico-Artístico, título que ostenta desde 1966.

Así, en sus calles se puede visitar la iglesia neoclásica de San Nicolás. También la iglesia de Santa María y la del Salvador, estas dos, de estilo gótico.

En el centro del barrio se encuentra la llamada plaza del Albornoz, un punto que también vale la pena visitar.

De Requena destaca la Torre del Homenaje, una construcción que en su momento se utilizó como torre de vigía y, más tarde, de prisión.

Actualmente sirve como centro de interpretación para conocer la historia de Requena a través de elementos audiovisuales y paneles informativos.

También destacan otros puntos de gran interés como la Casa Mayor del Arte de la Seda, el Palacio del Cid y el Museo de Arte Contemporáneo "Florencio de la Fuente".

Fuera del casco urbano, en Requena también se pueden realizar actividades rodeados de naturaleza.

El municipio cuenta con múltiples senderos y paisajes que lo hacen único. En ellos se encuentran, además, yacimientos arqueológicos como el Poblado Ibérico de la Muela de Arriba.