La playa de Castellón que recupera la Bandera Azul después de perderla en 2020: "Es una magnífica noticia"

La Bandera Azul ondeará en todas las playas de Castellón este verano tras recuperar el distintivo la playa del Serradal.

"Para la ciudad de Castellón es una magnífica noticia el saber que hemos recuperado la bandera azul después de que se perdiera en el año 2020 con el anterior gobierno municipal", afirmó la alcaldesa, Begoña Carrasco.

En palabras de la primera edil, "era un compromiso fundamental recuperarla y esta es la recompensa a mucho trabajo desde las distintas concejalías de Turismo e Infraestructuras con los fantásticos técnicos municipales".

"Este distintivo va a poner en valor uno de los rincones más emblemáticos del litoral, que cuenta con un valor ecológico único, como son sus dunas", destacó.

De esta manera, las tres playas de la ciudad cuentan con Bandera Azul: el Pinar, el Gurugú y ahora el Serradal, que certifica la excelencia del agua y de los servicios.

"Refuerza más que nunca nuestra apuesta por un turismo de calidad", agregó la alcaldesa de la capital.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, señaló que la playa del Serradal vuelve a lucir la Bandera Azul, "un reconocimiento de calidad ambiental y de servicios que acredita el buen estado del litoral".

"Nuestras tres playas principales cuentan ya con este certificado de calidad, lo que refuerza la imagen de Castellón como un destino cuidado, de primer nivel y preparado para recibir a vecinos y visitantes", indicó Miralles.

Playa del Serradal

La Playa del Serradal en Castellón de la Plana es una fantástica extensión de arena dorada de unos 1.700 metros a la que se llega por un cómodo paseo marítimo. Discurre entre la desembocadura del río Seco y el límite con el término municipal de Benicàssim.

En la zona destaca, sobre todo, un cordón dunar, que le otorga un aspecto natural y salvaje a pesar de ser una playa semiurbana, y donde nidifica el Chorlitejo patinegro.

Playa del Serradal, en Castellón. Turisme CV

El Plan de Regeneración Dunar fue puesto en práctica en el año 1990 y dio como resultado la existencia de pequeñas dunas móviles y semifijas.

Esta medida de protección medioambiental es compatible con su uso como zona de baño, gracias a la señalización y a la sensibilidad del público, que puede acceder a la orilla siguiendo unos caminos perfectamente marcados.

Además, cuenta con aseos, lavapiés, papeleras y restaurantes cercanos.

Excelencia y calidad

Las enseñas otorgadas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) distinguen la excelencia y la calidad de playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas, así como su compromiso con la protección del medio ambiente.

En esta edición, Adeac ha concedido al territorio valenciano 174 Banderas Azules, con diez distinciones más que el año pasado, destacó el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Del total, 152 corresponden a playas, 20 a puertos deportivos y dos a embarcaciones turísticas.

Por ámbito territorial, Alicante lidera el ranking, con 95 galardones, seguida de Valencia con 40 y Castellón con 39.

Nuevas incorporaciones

La Comunitat Valenciana incorpora en 2026 un total de siete nuevas playas con Bandera Azul, tras acreditar por primera vez el cumplimiento de los "exigentes" criterios de calidad establecidos por Adeac.

En Cullera, obtienen este reconocimiento la playa del Brosquil y la playa de Mareny de Sant Llorens.

En Castellón, en el municipio de Almassora, la playa Pla de la Torre.

Por otra parte, cuatro playas de la Comunitat Valenciana han recuperado la Bandera Azul tras no haber contado con este distintivo el año anterior: l'Arenal, en Xàbia; l'Espigó, en Altea; la de Tamarit, en Santa Pola y la playa del Serradal, en Castelló de la Plana.

En cuanto a los puertos deportivos, la Comunitat Valenciana mantiene el pleno de concesiones: los 20 puertos candidatos han sido galardonados con Bandera Azul.

De ellos, dos se sitúan en la provincia de Castelló; uno, en Valencia y 17, en Alicante. Como novedad, se incorpora el puerto deportivo Les Fonts, en Alcossebre (Alcalà de Xivert), que obtiene por primera vez este distintivo.