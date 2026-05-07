La única playa de Valencia que pierde la Bandera Azul por la calidad del agua después de 8 años de 'buena' racha

La Comunitat Valenciana vuelve a liderar un año más el ranking nacional de Banderas Azules con 174, el 22% del total del país.

Sin embargo, la playa del Cabanyal en Valencia ha perdido el distintivo en 2026 después de ocho años consecutivos consiguiéndolo. También la cala Fustera, en Benissa.

Se debe a que la calidad del agua calificada como "buena" se sitúa por debajo del umbral de "excelencia" requerido.

Desde la Concejalía de Playas, dirigida por Vox, apuntaron esta semana que la pérdida de la Bandera Azul "corresponde a la Generalitat", y no al consistorio.

Por contra, defendieron que las instalaciones "están todas correctas".

Las enseñas otorgadas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) distinguen la excelencia y la calidad de playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas, así como su compromiso con la protección del medio ambiente.

En esta edición, Adeac ha concedido al territorio valenciano 174 Banderas Azules, con diez distinciones más que el año pasado, destacó el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Del total, 152 corresponden a playas, 20 a puertos deportivos y dos a embarcaciones turísticas.

Por ámbito territorial, Alicante lidera el ranking, con 95 galardones, seguida de Valencia con 40 y Castellón con 39.

Nuevas incorporaciones

La Comunitat Valenciana incorpora en 2026 un total de siete nuevas playas con Bandera Azul, tras acreditar por primera vez el cumplimiento de los "exigentes" criterios de calidad establecidos por Adeac.

En Cullera, obtienen este reconocimiento la playa del Brosquil y la playa de Mareny de Sant Llorens.

En Castellón, en el municipio de Almassora, la playa Pla de la Torre.

Por otra parte, cuatro playas de la Comunitat Valenciana han recuperado la Bandera Azul tras no haber contado con este distintivo el año anterior: l'Arenal, en Xàbia; l'Espigó, en Altea; la de Tamarit, en Santa Pola y la playa del Serradal, en Castelló de la Plana.

En cuanto a los puertos deportivos, la Comunitat Valenciana mantiene el pleno de concesiones: los 20 puertos candidatos han sido galardonados con Bandera Azul.

De ellos, dos se sitúan en la provincia de Castelló; uno, en Valencia y 17, en Alicante. Como novedad, se incorpora el puerto deportivo Les Fonts, en Alcossebre (Alcalà de Xivert), que obtiene por primera vez este distintivo.

Playa del Cabanyal

La playa del Cabanyal es la del antiguo barrio de pescadores de Valencia, del que recibe el nombre, de arena fina y dorada.

Limita al norte con la playa de la Malvarrosa y al sur con el puerto de Valencia.

Los valencianos la conocen también por Las Arenas, por el antiguo balneario que hoy es un hotel-resort de lujo, y está bordeada por un extenso paseo marítimo con numerosos y amplios locales y restaurantes.

Es accesible y dispone de todo tipo de servicios, así como de áreas deportivas y de juegos para niños. Además, entre los meses de abril y octubre es uno de los lugares de ocio nocturno más frecuentado en la ciudad.