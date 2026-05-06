El pueblo de Valencia que consigue Bandera Azul en una de sus playas por primera vez: "Está aislada y es nudista"

La costa valenciana mantiene, un año más, su liderazgo en la calidad de sus playas por encima del resto del país. Sus 151 banderas azules revalidan ese reconocimiento; una lista a las que se suman nueve espacios costeros más.

En Valencia, las dos nuevas entradas se producen en el municipio de Cullera, la localidad que cuenta con mayor número de playas de bandera azul en la provincia.

Junto con la del Brosquil, la entrada más destacada en el listado es la de la playa Mareny de Sant Llorenç, un espacio de gran belleza natural, único en la costa valenciana y excepcional entre el resto de enclaves.

La playa de Mareny de Sant Llorenç se sitúa en el término municipal de Cullera y se caracteriza por estar delimitada por un cordón dunar que constituye uno de sus principales atractivos paisajísticos.

Con una longitud aproximada de 2.700 metros y una anchura media de 40 metros, se presenta como un espacio amplio, de arena dorada y con un oleaje moderado.

Se trata de una playa relativamente aislada, lo que contribuye a un bajo grado de ocupación incluso en temporada alta. Esta circunstancia la convierte en un entorno adecuado para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

A pesar de su carácter poco urbanizado, dispone de servicios esenciales como asistencia de primeros auxilios, presencia de socorristas, torres de vigilancia y pasarelas de acceso.

Mareny de Sant Llorenç forma parte del Parque Natural de l'Albufera, lo que le confiere un notable valor ecológico. Su entorno natural alberga un ecosistema diverso y bien conservado, destacando como una de las playas más "salvajes" del litoral.

Además, esta playa es conocida por permitir la práctica del nudismo, siendo la única playa naturista del municipio de Cullera. Esta característica, unida a su ambiente tranquilo, la convierte en un destino frecuentado por quienes practican esta modalidad.

Banderas Azules

Junto con la playa de Llorenç, la costa valenciana celebra nueve nuevas banderas azules que la mantienen a la cabeza del ranking nacional del distintivo otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) para distinguir la excelencia y calidad de playas.

La Comunitat suma así nueve distintivos a los que obtuvo en 2025 y 48 municipios han sido reconocidos con la bandera azul, mientras que en el apartado de puertos deportivos ha conseguido 20 estandartes, uno más que el pasado año.

España vuelve a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas, su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, con 677 playas galardonadas, 35 más que el año anterior.