The Champions Cheesecake llega a Valencia, el nuevo evento en el que se podrán probar las tartas "más cremosas y virales"

De los creadores de The Champions Burger, llega un nuevo concepto gastronómico que reinterpreta la clásica tarta de queso.

Valencia ha sido la ciudad elegida para el estreno de The Champions Cheesecake. Durante diez días, el público de la capital será el primero en probar los dulces "más cremosos, originales e icónicos" elaborados por nueve de los mejores obradores del panorama nacional.

Cada maestro pastelero llega al centro comercial Saler con recetas que reinterpretan este clásico con un giro innovador y muy personal y que pretenden conquistar a los valencianos.

En todas las propuestas el queso es el verdadero protagonista: desde variedades gallegas, vascas, italianas o francesas, pasando por opciones con matices ahumados hasta elaboraciones más curadas que definen el estilo inconfundible de cada obrador.

The Champions Cheesecake nace para poner en valor esta apuesta por la innovación, reunir a las tartas de queso más seguidas por el público y ofrecer una experiencia prémium que combina ocio y cultura gastronómica.

Procedentes de distintos puntos del país, llegan con formatos muy diversos.

Seixis y La Cheesequería -ambos de Málaga- ofrecen sus versiones virales que arrasan en redes. El público podrá degustar la tarta de queso Idiazábal con caramelo y cacahuete, la de pistacho o la Choco Bom, pensada para los más golosos.

Ciriaco, desde Valencia, exhibe su control del horneado para que sus tartas tengan una textura muy característica.

Por su parte, Alicante viene con dos propuestas: Las Tartas de Julita, que reivindica la esencia casera y tradicional; y Gozo, que apuesta por combinaciones más atrevidas e ingredientes inesperados.

Por su parte, Golossa Cakery, de Tarragona, y con más de una década de tradición familiar, presenta elaboraciones tan tentadoras como su Happy Hippo -homenaje al mítico barquillo relleno de una suave crema de leche y avellana- y una explosiva receta con chocolate blanco.

Además de los obradores especializados, tres nombres conocidos por los miles de aficionados que les siguen en The Champions Burger, se atreven a innovar con el dulce y estarán también en Valencia.

A Nolito’s le ha inspirado su exitosa burger Diamante Azul -triple podio el año pasado-. Con el repostero Paco Alarcón, Packusito, nace una tarta de queso de color azul coronada con polvo de diamante comestible y creada como pieza exclusiva para esta cita.

El Tarantín Chiflado viene con un formato muy visual: porciones triangulares de cheesecake servidas en palo de helado, con ingredientes que van desde la galleta Lotus, un icono de los postres actuales; el tan codiciado chocolate Dubái y hasta una impactante cobertura con perlas de oro 18 quilates

Cheeck’s trae su versión más desenfadada, que por méritos propios se ha ganado el título de "postre más pedido de la casa".

Tras su estreno en Valencia, el evento viajará a otras ciudades españolas, para llevar las mejores tartas de queso del país donde está su público.