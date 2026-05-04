Ismael diseña el escenario con más de 300 m2 de jaulas, jamás visto en música 'hard techno': "Es un reto a nivel de ingeniería"

Ismael Herrero ha sabido destacar sobre el resto. En un mercado saturado de eventos de música electrónica, ha sabido posicionar su marca con gran éxito.

Gestiona Conejo Loco World (CLW) con su padre, aunque él lleva la batuta creativa desde el inicio, mientras su hermano, que es soldador, se encarga de materializar todas las ideas en el taller donde fabrican las jaulas y todas sus infraestructuras.

El logroñés detrás de esta pequeña empresa de eventos de música electrónica que gira alrededor del mundo está a días de estrenar en La Pobla de Vallbona (Valencia) el escenario más ambicioso de su historia: un Open Air inmersivo de 12 horas de duración para más de 6.000 personas que bailarán a golpe del hard techno más oscuro.

Lo estrenan como "primicia mundial", jamás visto en música hard techno.

"Es un reto a nivel de ingeniería", dijo el propio creador de este imaginario en un vídeo de presentación, cuando apenas quedaban tres semanas para una fecha que no olvidarán; el próximo 9 de mayo.

"Habrá más de 300 m2 de jaulas, 1.000 tubos de layher para que puedas interaccionar y hasta tres plantas de altura, como un edificio. En total son de ocho a diez metros y subes en una especie de ascensor", explicó Herrero a este diario.

Como los mismísimos Berghain o Tresor; dos de los grandes y legendarios clubs de techno en Berlín. Allí la fiesta se vive y se siente sin postureos.

Tal es la restricción que no dejan grabar el evento. Y esa es la esencia que intenta mantener CLW.

Imagen de una fiesta de Conejo Loco World. EE

La elección de levantar el escenario más grande de Enjaulados 'Electricity' en Valencia no es casual.

Tras el éxito en la discoteca Barraca, Herrero vió en la ciudad un gran potencial, además de ser el lugar que ha abrazado a este logroñés desde el primer momento.

"Barraca para nosotros fue como nuestros padres aquí en Valencia. La fiesta iba como un tiro, fue brutal", contó, mientras transmitía la conexión que siente con la capital.

"Los valencianos están locos con las jaulas", confesó el creador de Enjaulados a EL ESPAÑOL. Lo que viene será completamente disruptor e innovador a todo lo visto anteriormente.

Sobre el festival, señala que todo el escenario "pasa a ser inmersivo, como si fuera un cajón": "La pista de baile es importante, pero todo lo de alrededor tiene vida. Vas a ver gente enjaulada encima tuyo y vas a decir '¿Dónde estoy?'".

"Creemos que va a ser una de las creaciones que más va a llamar la atención, tanto en Europa, como posiblemente en el mundo. Cada vez más grandes, con más alturas, más inmersivo, más locos", describe, con la convicción del que sabe que está haciendo algo grande.

Y en cuanto a la posibilidad de aterrizar su concepto en festivales nacionales como Monegros, el fundador afirma que es su sueño.

Pero los hermanos Arnau -sexta generación de la familia que fundó este grandioso evento y dueños de locales como Florida 135-, rechazaron su propuesta de llevar Conejo Loco al club de Fraga (Aragón) cuando apenas era conocido.

Aun así, Herrero no descarta que ese escenario pueda tener presencia en un futuro Monegros si llega la oportunidad. "Lo que sí que quiero es ser capaz de llevar mi mejor versión si eso sucede", asevera.

Berlín, la inspiración

Pese a dejar huella en cada ciudad que pisa, no todo ha sido tan sencillo como parece. Ismael mantiene los pies en la tierra y se muestra humilde. Es muy de sus raíces, de su casa, de su familia y amigos.

Siempre le ha gustado crear "experiencias diferentes", tanto de escenarios como de atrezzos. Y hasta llegó a montar un primer festival de música house, pero salió "fatal".

Después, sus amigos le convencieron para ir a Berlín en 2022. "Nuevas tendencias... estaban muy pesados. Pero les hice caso y fue lo mejor que me pudo pasar", contó en el panel Smart moves, crazy growth: Standing out in a saturated market, reservado para exponer su proyecto, en el Fun Business Days 2026 en Valencia.

Ismael Herrero, CEO y fundador de Conejo Loco World, en el Fun Business Days 2026. EE

Todo surgió como las mejores cosas, sin planear. "La primera noche fuimos a Tresor. Estaba nervioso porque había que sortear la típica pregunta en la puerta para pasar. Al principio no me dejaban entrar, pero finalmente pasé por mi insistencia", recordó.

"Entrar con esos pasillos de cemento, en una central eléctrica antigua con grandes puertas de hierro, me daba mucho miedo. Pero ver a la gente bailar sin móviles, como en otro mundo, me inspiró", explicó ante los asistentes.

Durante siete meses, en los que pasó por una depresión y se sintió perdido, y hasta tocó fondo, le sirvió para conceptualizar lo que sería al 100% Enjaulados.

Sus padres fueron los primeros en opinar sobre el boceto. "'Mirad, tengo esto. Creo que la gente necesita algo nuevo', les dije. No me creyeron mucho al principio porque la primera locura me salió mal. Para ellos era otra más", relató.

El viaje a Berlín cambió completamente la perspectiva de Ismael, que sintió que la gente "necesitaba inmersión en música más dura".

"Estaba enfadado, de mal genio sin razón. Me fue mal, lo di todo y no entendí por qué. Quería sacar esa furia, esa agresividad; que quien se sienta igual se desahogara y se metiese en jaulas", reconoció.

Así nacería Enjaulados; en un primer stage montado en Bilbao junto a su hermano, con tan solo dos jaulas de hierro.

Desde entonces ha estudiado la interacción con estos elementos en la pista hasta crear eventos multitudinarios como el próximo de La Pobla de Vallbona, donde "la gente se sube encima y marca los hierros con los dedos".

"Es una experiencia única en el mundo, como el Santo Grial: vas a liberar estrés y sales renovado", concluyó.

Marca española

Conejo Loco World (CLW) es una marca española de eventos de música electrónica con alcance internacional. Su universo gira en torno a la experiencia "más honesta y directa "del hard techno underground: sin filtros, sin poses, sin móviles.

Este 2026 han traspasado todos los límites, con el proyecto más ambicioso hasta la fecha: Electricity da nombre al tour europeo de CLW, con más de 30 fechas confirmadas en España y en más de 14 países europeos.

Imagen de una fiesta de Conejo Loco World. EE

Pero, ¿qué es Enjaulados? Es el concepto inmersivo central de CLW: un evento diseñado para desconectar del mundo exterior y entrar en un estado de presencia total.

La experiencia se completa con estructuras de jaulas de hierro oxidado, niebla densa, iluminación estroboscópica y hard techno "sin compromisos".

"Un recinto sin pantallas, sin influencers fotográficos, sin poses para redes sociales. Solo música y comunidad", comunican.

Tan inmersivo es Enjaulados que aplican una política estricta de "no fotos / no vídeos" dentro del espacio, al puro estilo berlinés de locales míticos como Berghain o Tresor.

"No es una restricción, es parte esencial de la experiencia. Queremos que la gente viva el momento, no lo grabe". Esa es su máxima.

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