El pueblo español ideal para recorrer a pie: tiene 26.000 habitantes y un Conjunto Histórico del siglo XV

La provincia de Valencia cuenta con innumerables pueblos con gran encanto. Unos son de montaña, otros son de playa y otros, como es el caso de Oliva, combinan también el buen comer.

Se trata de un pueblo de 26.000 habitantes de Valencia que, además, es muy fácil de recorrer a pie.

De esta forma se disfruta no solo de su costa y su buen tiempo, sino también de su patrimonio protegido que data del siglo XV.

Se trata de un destino cercano a dos ciudades importantes como Valencia y Alicante, que se encuentran a 1 hora de distancia. Gandía, a 10 minutos.

Almorzar un buen bocadillo, comer un buen arroz o cerrar el día con cualquier otro plato de la cocina mediterránea es posible en los restaurantes y bares de este municipio valenciano.

Así, este municipio cuenta con restaurantes donde degustar la cocina típica mediterránea, sobre todo arroces y producto fresco.

Algunos de ellos son Ca Pepica, donde triunfan los arroces clásicos y potentes de sabor; Kiko Port, con pescado fresco y la fideuà como especialidad; y El Lloc, donde ejecutan a la perfección la cocina tradicional.

Así, en caso de hacer una escapada a Oliva, hay que ir con el estómago preparado. Es decir, con espacio para probar el arroz a banda o del senyoret.

También cualquier otro tipo de arroz, el pescado del día y el all i pebre.

La localidad de Oliva pertenece a la comarca de La Safor. Cuenta con una población de 26.112 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Más allá de la gastronomía, Oliva cuenta con un bonito núcleo urbano que descubrir. Este se distingue por sus calles estrechas y casas blancas.

Entre los monumentos históricos dignos de ver destaca, por ejemplo, el Castillo de Santa Ana. Desde lo alto se pueden divisar el mar y los naranjos de una forma espectacular.

Otros edificios como l'Elca -la casa de Francisco Brines- son llamativos. Este, en concreto, fue declarado recientemente Bien de Interés Cultural como sitio histórico.

Además del núcleo urbano, también es digna de visitar la playa de Oliva, donde se puede aprovechar para pasear, tomar el sol o tomar un café u horchata en el paseo marítimo.

Con 8,5 kilómetros de costa, Oliva ofrece playas de gran calidad y belleza natural. En la parte norte se encuentra la playa de Terranova, una de las pocas zonas vírgenes que aún se conservan en el Mediterráneo.

En el centro, la playa de Aigua Blanca, rodeada de dunas naturales, es ideal para tomar el sol. Al sur, la playa de Aigua Morta permite disfrutar tanto de agua salada como dulce, gracias a la desembocadura del río Bullent.

Oliva también es un destino ideal para los amantes de la montaña y la naturaleza. El Parque Natural de la Marjal Pego-Oliva, con sus paisajes impresionantes, es perfecto para explorar y disfrutar al aire libre.