"Todo el mundo es una estrella": la banda australiana '5 Seconds Of Summer' arrasa en su primera visita a Valencia

La banda australiana '5 Seconds Of Summer' ha arrasado en el Roig Arena de Valencia con su primer concierto en la ciudad. 6.500 fans han sido testigos de ello.

El grupo anunció dos paradas en España durante su gira mundial 'Everyone's a star': una en Madrid y la segunda, en Valencia.

El lugar elegido ha sido el flamante Roig Arena, que gracias a sus características ha logrado situar a Valencia como uno de los destinos de grandes artistas.

Estos cuatro australianos -Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin- conforman una de las bandas más exitosas del pop-rock del siglo XXI.

Se formaron en Sidney (Australia) en 2011, y en poco tiempo pasaron de ser un simple grupo de amigos de instituto a ser una de las bandas más destacadas del siglo.

Los números así lo avalan: cuentan con más de 18 millones de discos vendidos, 10.000 millones de reproducciones y 6 millones de entradas vendidas repartidas por todo el mundo.

Además, durante sus 14 años de trayectoria han alcanzado tres números uno consecutivos en el Billboard 200 y han sido galardonados en los ARIA Awards, MTV EMAs y MTV VMAs, entre otros.

Durante la velada en Valencia el grupo, que llevaba tres años sin actuar en España, ha repasado los grandes éxitos de su trayectoria y han presentado las canciones de su nuevo disco.

El concierto ha arrancado con los integrantes de 5SOS comiendo una paella -cocinada en el restaurante Poble Nou del Roig Arena- dentro de una limusina.

El vehículo, presente sobre el escenario del Roig Arena, ha sido un elemento escénico que minutos después se transformaría en el espacio desde el que Irwin ha comandado la batería durante buena parte del show.

“NOT OK” y “No1 Obsession” han sido los temas elegidos para empezar. A ellos les ha seguido rápidamente “Teeth”, una de sus canciones más emblemáticas, coreada de principio a fin.

El recorrido por su trabajo más actual, “Everyone’s a Star!” ha continuado con canciones como “Boyband” o “Telephone Busy”.

El recital, estructurado en diversos actos, se ha caracterizado por la interacción y la participación de los fans: desde una divertida presentación en PowerPoint en la que repasaron irónicamente cómo había sido su día por Valencia, hasta una votación para elegir la canción sorpresa que, minutos después, interpretarían sobre el escenario.

Uno de los instantes más divertidos ha llegado cuando una fan ha sido elegida para entregar el “Premio a la Boyband del Año”, una dinámica habitual en sus conciertos y que siempre recala en ellos.

El momento más emotivo ha llegado con la dupla “Bad Omens” y “Ghost of You”, dos de las favoritas de los fans, antes de dar paso a un tramo en el que cada uno de los integrantes han interpretado canciones de sus proyectos individuales.

A partir de ahí, ha comenzado el acto dedicado a las canciones más emblemáticas de sus dos primeros álbumes.

Temas como “Amnesia”, “English Love Affair” o “Jet Black Heart” han hecho viajar al público a los orígenes de la banda.

El clímax ha llegado con “She Looks So Perfect”, el hit que los lanzó al estrellato en 2014, acompañado de balones gigantes surcando el recinto, en una de las imágenes más festivas de la noche.

Antes del desenlace, el grupo ha proyectado un emotivo vídeo con referencias a momentos importantes de su carrera con el que han querido subrayar que su historia con los fans sigue escribiéndose.

Y lo ha hecho de la manera más simbólica: con los integrantes de la banda entre el público mientras cantaban “Everyone’s a Star!”, recordando que el camino ha sido siempre compartido.

Como colofón final, se han reservado otro de sus grandes himnos, “Youngblood”, que ha puesto fin a toda una celebración de la trayectoria del grupo.