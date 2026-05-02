Begoña Rodrigo, 50 años, chef: "Para hacer un arroz no se debe usar un vino dulce; la mejor opción es un blanco normal"

La Salita, de Begoña Rodrigo el nuevo restaurante Tres Soles Repsol: cuánto cuesta comer en él

El vino no solo acompaña, a veces también realza los platos. Por eso, Begoña Rodrigo, la chef valenciana con una estrella Michelin, revela qué tipo elegir para cada elaboración.

A la hora de hacer arroz, ella misma se considera "bastante friki con el tema de los vinos" porque cree que condiciona "muchísimo" el resultado final.

La clave, indica, está en saber que no todos los vinos sirven para todas las recetas.

En un vídeo corto subido a sus redes sociales, explica que si se pone un vino con tonos muy dulces caramelizará, por ejemplo, la cebolla.

O, si por el contrario, se echa un vino más seco, el resultado será un arroz o un plato más neutro.

En este caso, para hacer un buen arroz echa "un vino blanco normal"; elección que "marcará la diferencia".

Es uno de los consejos que comparte la cocinera en una serie documental en colaboración con la Denominación de Origen (D.O.) Arròs de València.

El proyecto audiovisual y gastronómico protagonizado por Begoña Rodrigo, que recibe el nombre Gente de Arroz, narra el "viaje" al corazón del arroz de Valencia.

En él se pone en valor el producto local, el paisaje de la Albufera y a las personas que trabajan en su cultivo.

Uno de los propósitos es visibilizar todo el trabajo que hay detrás de un paquete de arroz, que conecte la tierra con la cocina de alta gama.

Como guía de este viaje, la chef destaca la importancia de entender el origen y la sostenibilidad de este producto tan característico de su tierra.

Arròs de València D.O.

La vigencia de un cultivo ancestral, como es el caso del arroz, exigía la existencia de un organismo regulador que estableciera unos parámetros de calidad y procedencia, y que velara por su estricto cumplimiento en cada una de las etapas de producción y elaboración.

Así es como nació, en 1998, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, un ente compuesto por profesionales del sector que protege desde entonces este marco de garantía.

Además, se ajusta a las necesidades de un terreno de cultivo protegido en términos medioambientales, el parque natural de la Albufera.

A día de hoy, el cultivo del arroz en Valencia sostiene todo un ecosistema propio de marjal y proporciona los valores sobre los que se asienta la base cultural, histórica y social de todo un pueblo.

La Denominación de Origen Arroz de Valencia ampara tres variedades: tipo senia, bomba y albufera.

Son las que mejor adaptadas están a la zona de cultivo de la Albufera y las más indicadas para la cocina del recetario arrocero tradicional, propio de la zona de levante.