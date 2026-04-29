El festival que reúne este fin de semana en Llíria (Valencia) a dj's como Michenlo, Pastis & Buenri y Kiko Rivera y Javi Boss

La cuarta edición del Turia Music Festival (TUMU) transformará este fin de semana la localidad valenciana de Llíria en un gran circo inmersivo, con actuaciones de artistas como Pastis & Buenri, Bastian Bux, Dj Pepo, Michenlo, Kiko Rivera, Javi Boss, Miguel Serna, El Cejas o Sofía Cristo

A menos de tres días, esta cita de música electrónica, el festival más grande de la comarca, desvela su montaje "más ambicioso": un recinto que es, íntegramente, una gran carpa de asombro.

El recinto del festival en Llíria, la Ciudad de la Música por la Unesco, se dividirá en dos grandes áreas con una producción de sonido y luces de última generación que contarán con actuaciones de reconocidos dj's nacionales e internacionales combinadas con apuestas de artistas locales, avanzan los organizadores.

El viernes 1 de mayo, en el Circus Stage (by Turia) actuarán Michael Rod, Pastis & Buenri, SBA B2B Alba Franch, Lia & Specialone, Lucía Gea, MDMA, S.A.M B2B y James Owl.

En el Magical Stage (by Moonlight), Fercho Energy, Kiko Rivera, Michenlo, El Cejas, Gatussa, Adrián Arrue y Piqueras.

El sábado 2 subirán al Circus Stage Bastian Bux, DJ Pepo, George Privatti, Sansixto, Abad, Claudia Coll, Llori, Salva Cotanda & Xelixelat.

Y en el Magical Stage, Javi Boss, Miguel Serna, Sofía Cristo, Arturo Vendrell, Cristian Xtrem, Gemelos Ex-Puzzle, Jose Coll Kike Jaén y Raúl Platero

En la cuarta edición, el TUMU ofrecerá una experiencia inmersiva circense en la que la temática 'The Wonder Show' "lo envuelve todo".

Dentro de este gran circo, los asistentes encontrarán experiencias únicas que van más allá de la música.

Habrá un espacio para casarse, un rincón "TUMU Love" donde sellar compromisos simbólicos; misticismo, con puestos profesionales para la lectura de cartas y tarot; un "autobús tattoo", que funcionará como un estudio de tatuaje sobre ruedas para los que quieran un recuerdo eterno, o una "zona de famosos" que contará con la presencia de celebrities e influencers.

La experiencia TUMU no terminará en mayo. Este verano, el festival dará un "salto histórico" con una edición especial el próximo 20 de junio en el Roig Arena de Valencia que estará centrada en el sonido techno más vanguardista.

Desde la organización destacan que el Turia Music Festival se ha consolidado como el festival que marca el inicio del calendario estival y ha posicionado a Llíria como referente del ocio joven y la música electrónica.

Se han reforzado los servicios de transporte (taxi oficial, bus y metro) para que "la única preocupación de los asistentes sea disfrutar del espectáculo".