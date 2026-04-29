La Feria del Libro regresa a Valencia con "cifra récord" de 142 casetas en pleno entorno natural de la ciudad

La Feria del Libro de Valencia ya está aquí. Su 61 edición ya se ha presentado, y ya se conocen todos los detalles del evento de 2026.

Tendrá lugar desde el 30 de abril hasta el 10 de mayo, como viene siendo habitual, en un enclave natural único del entorno urbano como son los Jardines de Viveros.

En esta ocasión, la feria cuenta con una "cifra récord" de 105 expositores que ocuparán 142 casetas, como aseguran desde la organización, se trata de un 10% más que el año anterior.

La presentación de esta nueva edición tuvo lugar el pasado viernes en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia.

En ella participaron la presidenta de la Fundación Fira del Llibre, Maria Bravo; el director del certamen, Pau Pertegaz; el presidente del Gremi de Llibrers de Valencia, Juan Pedro Font de Mora; la ilustradora y autora de la imagen de la feria, Virginia Lorente; y el concejal de Cultura, José Luis Moreno.

Font de Mora destacó el gran ascenso del evento, aunque advirtió de que esperan "no crecer más".

"Este año nos hemos planteado racionalizar el crecimiento y espero que el año que viene no alcancemos otro récord", aseguró, a la vez que reveló la posibilidad de "morir de éxito" si no se toman "medidas racionales" en el futuro.

En referencia a esta edición, Font de Mora reconoció que "en un mundo lleno de conflictos y guerras, la Fira del Llibre se erige como un lugar de paz para los visitantes".

El director de la Fira, Pau Pertegaz, reconoció "estar muy contento con cómo se ha organizado esta edición entre las diferentes entidades y organizaciones participantes".

De la misma manera, mencionó que el crecimiento y consolidación de la feria "es del 10% más de expositores", además de un número superior de casetas.

La Fira del Llibre del 2026 contará con 120 autores invitados y más de 1.700 actividades, entre las que se incluyen clubes de lectura, firma y venta de libros o charlas de escritores de ficción y no-ficción.

Así, la organización estima que el valor por la venta total de libros ascenderá al millón de euros y, a su vez, calcula la presencia de unos 4.000 escolares y 600 autores como visitantes.

Nuevo espacio

Además, por primera vez se incorpora el Palau de la Música. Así, en el denominado Espai Palau de la Música se ofrecerá un programa centrado en música actual para jóvenes intérpretes, con el objetivo de fomentar la participación y el acercamiento del público familiar a la creación contemporánea.

Actuarán Jordi López, Carla Almería y Ana Andriani, bajo la coordinación de Elena Solanes y la dirección escénica de Ángel Escutia.

Al día siguiente, 2 de mayo, a las 19:15 horas, se ha programado un concierto-coloquio bajo el título "La relación música-literatura en la creación musical contemporánea", con la intervención del compositor Emilio Calandín.

La siguiente cita será el 9 de mayo, a las 12:00 horas, con la presentación de la novela 'El último concierto de Viena', del escritor, periodista y musicólogo Martín Llade.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, Virginia Sánchez Rodríguez ofrecerá la charla titulada 'Música y creación femenina', en la que se presentarán los libros Bach y Mozart: el turno es de ellas y Mendelssohn y Schumann: el turno es de ellas, centrados en la revisión del canon musical desde una perspectiva de género.

Al día siguiente, 10 de mayo, a las 17:00 horas, se ofrecerá una charla coloquio en torno al estreno de Medea, obra de encargo del Palau de la Música, con la participación del compositor José María Sánchez-Verdú.