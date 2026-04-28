El pueblo de Valencia que celebra un mercado medieval con más de 120 actividades: justas a caballo y talleres

Viajar al tiempo será posible en Cofrentes, en la provincia de Valencia. Entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo, coincidiendo con el puente festivo del 1 de mayo, la localidad celebra una nueva edición de su Mercado Medieval.

Durante estos cuatro días, el municipio de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes se transformará en un gran escenario ambientado en la Edad Media, donde calles y plazas se llenarán de vida, color y espectáculos para todos los públicos.

El evento se enmarca dentro de las tradicionales Fiestas Patronales de La Maderada, una celebración profundamente arraigada en la localidad, que rinde homenaje a los antiguos madereros y su relación con el río Cabriel.

La organización corre a cargo de una empresa especializada en recreaciones históricas, y en el evento se llevará a cabo un amplio programa de actividades que combinan entretenimiento, divulgación histórica y participación del público visitante.

A lo largo de las cuatro jornadas, los asistentes podrán disfrutar de más de 120 actividades gratuitas, incluyendo animación de calle con músicos, zancudos, bailarines, juglares y personajes que recrean el ambiente festivo de la época medieval.

También habrá campamentos de soldados donde se representará la vida cotidiana de los guerreros, exhibiciones de combate, talleres artesanales y demostraciones de antiguos oficios que permitirán conocer mejor las tradiciones del pasado.

Uno de los grandes atractivos será el torneo de justas medievales a caballo, un espectáculo de gran formato que reunirá a caballeros y especialistas en escena, ofreciendo una representación emocionante y visualmente impactante para todos los asistentes.

El mercado contará además con un rincón infantil, teatro de marionetas y diversas propuestas pensadas para que los más pequeños aprendan historia de forma lúdica, convirtiendo la visita en una experiencia familiar completa.

Horario y actividades

El horario permitirá disfrutar tanto de actividades diurnas como de espectáculos al atardecer, creando una atmósfera única en un entorno natural privilegiado, digno de la localidad de Cofrentes.

El sábado 2 de mayo tendrá lugar uno de los actos más destacados, la Romería hasta el río Cabriel, donde vecinos y visitantes participarán vestidos como madereros en un recorrido lleno de tradición y simbolismo.

Durante esta jornada, se celebrará un almuerzo popular y se realizará la emotiva bajada de balsas por el río, en homenaje a quienes transportaban madera antiguamente, reforzando el vínculo entre cultura, historia y naturaleza.

El programa se completa con otras actividades festivas como mascletaes, conciertos, visitas guiadas y degustaciones gastronómicas, consolidando este evento como una cita imprescindible para quienes buscan una escapada diferente y llena de historia.